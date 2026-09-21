La Copa Davis y la Feria del Libro dispararon la ocupación hotelera en Neuquén.

Los alojamientos para el turismo alcanzaron el 70 por ciento durante el fin de semana. La Municipalidad apunta a promover más eventos.

La ciudad de Neuquén cerró un fin de semana con una ocupación hotelera superior al 70%, en un contexto marcado por la realización simultánea de la 13° Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” y la Copa Davis , dos acontecimientos que convocaron a visitantes y generaron un importante movimiento en la ciudad.

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, destacó que se trató de “una actividad realmente importante durante todo el fin de semana” y señaló que se registró “más de un 70% de ocupación, un número altísimo para la ciudad” .

El funcionario explicó que la llegada de la Copa Davis, junto con el desarrollo de la Feria del Libro, permitió sostener un elevado nivel de ocupación, particularmente en los establecimientos de categorías superiores: “Hubo mucha ocupación las categorías más altas de la hotelería de la ciudad” , indicó Cayol, quien resaltó que ambos acontecimientos “sumaron un número muy importante para todo el fin de semana”.

La Copa Davis tuvo lugar el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, en una serie que enfrentó a Argentina y Turquía y que se convirtió en un acontecimiento deportivo de alcance internacional. La competencia generó además un fuerte movimiento turístico, con 3.000 entradas disponibles agotadas en apenas 30 minutos.

En paralelo, la ciudad fue sede de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que se desarrolló hasta el 19 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes y el Parque Central. La propuesta reunió a 250 escritores de Argentina y Chile, 150 librerías y editoriales, 140 presentaciones y conversatorios y una amplia agenda de actividades.

Cayol remarcó que el resultado del último fin de semana forma parte de una tendencia que se viene consolidando durante septiembre: “Venimos de tres fines de semana muy importantes: el primero con la gastronómica de Confluencia de Sabores, el segundo con el lanzamiento de la Feria del Libro y en este con la Copa Davis”, explicó.

Maria Isabel Sanchez

Eventos para atraer el turismo

En este sentido, recalcó que la estrategia municipal apunta a fortalecer a Neuquén como destino de turismo y de eventos, aprovechando la infraestructura, la oferta gastronómica, hotelera y recreativa de la capital. Por otro lado, la ciudad ya viene trabajando en el desarrollo del turismo de reuniones y en la generación de propuestas que permitan atraer visitantes durante todo el año.

Cayol comentó que de cara a las próximas semanas, mantienen las expectativas positivas y anticipan que la agenda continuará generando movimiento turístico: “Estamos con muchas expectativas de que este fin de semana tenemos Salón del Vino, algunos otros eventos como la expo Argentina Oil & Gas (AOG) y esperamos que sigamos con esta racha tan positiva que tuvimos durante todo el mes de septiembre”, finalizó.