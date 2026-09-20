¿Por qué el Ruca Che tuvo lugares vacíos en las dos jornadas de la Copa Davis?

Pese a que los tickets se agotaron hace más de un mes, unas 350 butacas quedaron libres durante la serie en Neuquén.

El paso de la Copa Davis en el Ruca Che dejó varios aspectos positivos, especialmente por lo ocurrido dentro de la cancha con las presentaciones de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante . Sin embargo, hubo una situación que llamó la atención desde el comienzo de la serie entre Argentina y Turquía : los numerosos espacios vacíos en las tribunas.

La imagen contrastó con lo ocurrido cuando se pusieron a la venta las entradas, a mediados de agosto. Los tickets disponibles para el público se agotaron rápidamente y durante más de un mes se habló de un estadio completo para recibir uno de los acontecimientos deportivos más importantes de los últimos tiempos en Neuquén .

Pero desde el comienzo del partido del sábado de Cerúndolo , se observaron claros importantes en diferentes sectores del estadio. Según la estimación realizada desde el lugar por este medio, hubo alrededor de 350 lugares libres durante buena parte del primer encuentro, pese a la enorme demanda que había existido previamente.

En la presentación del evento, realizada a comienzo de agosto, el gobernador Rolando Figueroa había avisado que no se regalaría ninguna entrada, con el objetivo de que el espectáculo fuera rentable.

Entonces, una posible explicación está relacionada con las entradas de protocolo destinadas a diferentes sponsors del evento, que fueron claves para solventar los gastos de traer semejante evento, sobre todo en el caso de empresas petroleras.

El viernes, apenas un día antes del comienzo de la serie, la Asociación Argentina de Tenis informó a través de su grupo de difusión que se pondría a disposición un remanente de localidades de protocolo que, finalmente, no serían utilizadas.

No se informó públicamente cuántas entradas integraban ese remanente ni cuántas lograron venderse. Por ese motivo, tampoco puede asegurarse que todos los lugares vacíos hayan tenido el mismo origen. Sin embargo, la situación permite entender al menos una parte de los espacios que quedaron sin ocupar.

Un remanente que apareció demasiado cerca de la serie

El momento elegido para liberar esas localidades es un punto a tener en cuenta. Ponerlas a la venta el viernes para una competencia que comenzaba el sábado redujo considerablemente el margen de reacción de quienes se habían quedado sin entradas originalmente.

La situación fue especialmente importante para quienes necesitaban organizar un viaje, alojamiento o simplemente modificar otros planes. Muchas personas que habían intentado comprar entradas durante la venta inicial ya habían descartado la posibilidad de asistir al espectáculo ante la falta de lugares disponibles.

En las tribunas, justamente, uno de los comentarios más repetidos tuvo que ver con esa contradicción: mientras miles de personas se habían quedado afuera durante la venta original, dentro del estadio había sectores con butacas sin ocupar.

Foto: Claudio Espinoza.

Con el correr de la primera jornada la imagen cambió parcialmente. Durante el encuentro de Tirante, varios espectadores se trasladaron hacia lugares que habían quedado libres y los espacios comenzaron a disimularse, aunque la diferencia fue evidente con el primer turno.

Más allá de las razones particulares que puedan existir detrás de cada localidad sin utilizar, el escenario dejó un punto para revisar de cara a futuros acontecimientos. En un evento con una demanda comprobada y personas que no pudieron conseguir entradas, que alrededor de mas de 350 lugares aparezcan disponibles desde el comienzo representa uno de los aspectos menos favorables de dos jornadas que, dentro de la cancha, tuvo un balance diferente.