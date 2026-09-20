Tope de gama: Francisco Cerúndolo trajo su tenis al Ruca Che para la victoria argentina

El mejor tenista del país ratificó su condición con un triunfo aplastante en el cuarto y decisivo punto frente a Turquía.

Como era de esperarse, Francisco Cerúndolo fue lo mejor que mostró, en términos tenísticos, Argentina durante el fin de semana de Copa Davis ante Turquía . El triunfo nacional estuvo marcado por la decisiva actuación del número 23 del mundo, que no solamente estuvo a la altura de las circunstancias sino que dejó destellos de una calidad propia de los grandes jugadores.

La inesperada derrota de Guido Andreozzi y Andrés Molteni en el dobles por 6-4 y 6-4 había puesto a Argentina en una situación que ameritaba cierto cuidado. La serie quedó 2-1 y el cuarto punto pasó a tener un peso diferente: una nueva caída llevaba todo a una definición en el último partido.

Pero Cerúndolo no dejó lugar a dudas. Más allá de las enormes diferencias que existían en el ranking con Mert Alkaya , jugar la Copa Davis siempre tiene una dificultad particular. Fran salió a la cancha sabiendo lo que estaba en juego y terminó imponiéndose por un contundente 6-1 y 6-0 para establecer el 3-1 definitivo .

Claudio Espinoza.

El argentino no solamente ganó, sino que dio espectáculo. Estuvo muy firme con el drive, no dejó dudas con el saque y mostró incluso una versión superior a la que ya había exhibido durante el sábado, cuando también había sido protagonista del primer punto de la serie.

La gente que pagó su entrada para acercarse al Ruca Che encontró en el tenis de Cerúndolo varios de esos toques de distinción que no son habituales de observar en persona. El número uno argentino ratificó por qué ocupa ese lugar y convirtió el partido decisivo en una demostración de su nivel.

Un lujo que Neuquén pudo disfrutar de cerca

La llegada de eventos como la Copa Davis, que por primera vez pisó la Patagonia, tiene entre sus consecuencias positivas la posibilidad de observar de cerca a deportistas de esta jerarquía. En otro contexto, buena parte de la gente que llegó al estadio durante el fin de semana difícilmente hubiera tenido esa oportunidad sin viajar.

Claudio Espinoza

El deporte moviliza, transmite y une. Eso fue lo que consiguió Cerúndolo, junto con todo el equipo argentino, durante su estadía en Neuquén. Los protagonistas se sintieron a gusto con la gente y así lo expresaron durante el contacto con los medios y en las conferencias de prensa.

Claudio Espinoza.

Del otro lado ocurrió algo similar. El público los aplaudió, los acompañó y les demostró afecto de principio a fin. Esa conexión se hizo evidente dentro de la cancha, pero también después de los partidos, cuando los jugadores devolvieron parte de ese cariño con buena onda, sonrisas y festejos.

Claudio Espinoza

Especialmente para los chicos y chicas que estuvieron en el Ruca Che, tener tan cerca a uno de los principales deportistas argentinos representó una experiencia poco frecuente. Durante todo el fin de semana, casi 3.000 personas pudieron observar en vivo un nivel de tenis que habitualmente aparece a través de una pantalla.

Tanto dentro como fuera de la cancha, Francisco Cerúndolo mostró en Neuquén lo que viene siendo durante los últimos años: el mejor argentino de su disciplina, nada más y nada menos.