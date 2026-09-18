Con la camiseta Argentina: Cerúndolo tuvo su última práctica antes de la Copa Davis

El número uno nacional trabajó este viernes en Neuquén y abrirá la serie este sábado frente a Yanki Erel desde las 12.

Francisco Cerúndolo realizó este viernes su último entrenamiento previo al inicio de la serie de Copa Davis que el seleccionado nacional disputará frente a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén . Con la camiseta argentina, el mejor singlista del equipo terminó su preparación antes de salir a la cancha este sábado para abrir la competencia.

La práctica formó parte de la puesta a punto final del conjunto conducido por Javier Frana , que durante los últimos días trabajó en territorio neuquino con Cerúndolo , Thiago Tirante , Mariano Navone , Guido Andreozzi y Andrés Molteni . También integra la delegación Juan Manuel La Serna , en condición de sparring.

Para Cerúndolo , la cita tendrá además el atractivo de volver a representar al país como local. El número 23 del ranking mundial llega después de alcanzar los octavos de final del US Open y será la principal referencia argentina durante el fin de semana.

"Lo vivo como algo muy lindo, es mi tercera serie de local en Argentina. Siempre se disfruta mucho. Después de jugar mucho afuera, poder jugar en casa, con nuestra gente, sabiendo que las entradas se agotaron rapidísimo, es muy lindo. Es un privilegio y un orgullo. Hay que disfrutarlo día a día y ojalá sea una fiesta para todos", expresó el tenista.

Claudio Espinoza

El sorteo confirmó los cruces para el fin de semana

Este viernes también quedaron definidos el orden de juego y los horarios de la serie. Cerúndolo será el encargado de abrir la actividad este sábado desde las 12 frente a Yanki Erel, ubicado en el puesto 329 del mundo.

A continuación será el turno de Thiago Tirante, número 52 del ranking, frente a Mert Alkaya, 296°. La inclusión del platense como segundo singlista fue una de las principales novedades, ya que Frana lo eligió por encima de Mariano Navone, actualmente ubicado en el puesto 45.

Claudio Espinoza

"Los dos están jugando muy bien, en los entrenamientos los dos rindieron bien con sus características. No fue para nada fácil. Sentíamos que por cierta parte técnica es mejor esta elección. Pero sinceramente, estaban los dos muy nivelados. Había que tomar una decisión y sentimos que Thiago podía llegar a incomodar más a los rivales", explicó el capitán.

El propio Tirante reconoció que la oportunidad lo tomó por sorpresa: "Sabía que estaba jugando muy bien, pero Argentina tiene grandes jugadores, incluso varios de ellos no están acá. Esas dudas siempre van estar. Por suerte Javi tuvo esa dificultad para elegir, eso quiere decir que el tenis argentino está en un lindo nivel".

Claudio Espinoza

La actividad continuará el domingo desde las 11, cuando Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrenten en dobles a Tuncay Duran y Mert Azkara. En caso de ser necesarios, luego se disputarán los singles entre Cerúndolo y Alkaya y entre Tirante y Erel.

La serie marcará la primera presentación de este nivel para el tenis profesional en Neuquén y tendrá localidades agotadas. El ganador conseguirá un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027.