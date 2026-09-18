Estudiantes confirmó la gravedad de la lesión del Tucu Correa.

Pensando en el choque de semifinales de Libertadores contra Flamengo, el Pincha ya empieza a evaluar la disponibilidad del futbolista.

Estudiantes de La Plata se clasificó de manera agónica a las semifinales de la Copa Libertadores dejando en el camino a Corinthians y ahora enfrentará a otro brasileño: Flamengo . De cara a esta llave, que se disputará a mediados de octubre, el Pincha confirmó la lesión del Tucu Correa , que ahora iniciará el proceso de recuperación para apuntar a la serie internacional.

El conjunto del Cacique Medina sufrió y al final tuvo su recompensa en un infartante final con el Timao. Alexis Castro convirtió el gol del 1-0 a los 87' y en tiempo de descuento, pasados los 90', Memphis Depay desperdició un penal para los brasileños. Su disparo fue con demasiada potencia y la pelota se elevó por encima del travesaño, abriendo paso al festejo del Pincha.

Ahora, el siguiente objetivo será Flamengo, el último campeón y que dejó afuera a Independiente del Valle de Ecuador. Con el foco puesto en este cotejo, el equipo platense confirmó una baja que preocupó: la del Tucu Correa. Según informaron, el delantero sufrió una "lesión muscular grado 2" en el bíceps izquierdo durante el partido con Corinthians.

No dieron certezas sobre cuándo podría volver ni el tiempo total de recuperación, pero se espera que tal vez quede descartado para el primer partido y vuelva para la definición de la serie.

La respuesta de Racing a Estudiantes ante el interés por Marcos Rojo

Tras la agónica clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, Marcos Rojo está en el radar de Estudiantes de la Plata como posible refuerzo para jugar la siguiente instancia del certamen continental. Y, en ese contexto, llegó la respuesta desde Racing, donde el defensor encontró su lugar en el once titular luego de correr desde atrás.

“De parte del club no hay ninguna posibilidad que suceda”, le dijo una fuente del club de Avellaneda al diario Olé, dando por cierta la presunción de lo que podría ser la postura del club que tiene contratado al central hasta diciembre próximo. La necesidad del flamante semifinalista de la Copa Libertadores puede terminar abriendo una negociación para que Rojo se sume al plantel del Cacique Medina y sea parte de las semifinales que deberá afrontar ante el ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle, que definirán este jueves aunque ya con ventaja para los brasileños por su victoria en Quito en la ida.

La respuesta de Racing a Estudiantes ante el interés por sumar a Marcos Rojo para las semis de la Libertadores.

El problema que motiva la importancia de sumar un refuerzo en el puesto es tan simple como que dos de los titulares que fueron parte del épico triunfo ante Corinthians en San Pablo terminaron amonestados y suspendidos para la ida de la próxima instancia. Uno es Leandro González Pirez, precisamente el segundo marcador central titular en el Neo Química Arena.

El otro es Tomás Palacios, quien se corrió al lateral izquierdo (desde donde fue una de las figuras del partido, asistiendo a Alexis Castro en el gol de la victoria) pero que habitualmente es el dueño del lado izquierdo de la zaga. Así, el único disponible para el puesto es Ramiro Funes Mori, reincorporado -jugó unos minutos en Brasil- pero lejos de sus mejores tiempos por las lesiones acumuladas. También Medina tiene a dos juveniles, Valente Pierani y Máximo Desábato, el hijo del Chavo, ex jugador del club.