Noche histórica para Estudiantes: Depay erró un penal clave y está en semifinales de la Libertadores

El Pincha ganó 1-0 en Brasil con un gol agónico de Alexis Castro y sobrevivió a una última chance de Corinthians desde los doce pasos.

Memphis Depay tuvo en sus pies la posibilidad de llevar la serie a los penales, pero falló desde los doce pasos en tiempo de descuento y terminó sellando una clasificación inolvidable de Estudiantes . El equipo platense venció 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores .

El cierre fue dramático porque el Pincha había encontrado la ventaja apenas unos minutos antes. A los 42 del segundo tiempo , Alexis Castro apareció dentro del área y conectó de volea una asistencia de Tomás Palacios para marcar el único gol de la noche. Cuando parecía que el conjunto argentino tenía el pase asegurado, el VAR intervino en la última acción importante del partido.

El árbitro Jesús Valenzuela revisó una mano de Leandro González Pírez dentro del área y sancionó penal para Corinthians . Depay tomó la pelota con la responsabilidad de empatar y extender la definición, pero su remate se fue por encima del travesaño. La ejecución desató el festejo visitante y dejó al equipo brasileño sin margen de reacción.

¡¡¡INSÓLITO PENAL ERRADO DE MEMPHIS DEPAY EN LA ÚLTIMA PELOTA DEL PARTIDO!!!



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Hasta ese momento, el encuentro había sido cerrado y con pocas situaciones claras. Estudiantes intentó jugar con paciencia y controlar la pelota, mientras que el conjunto paulista tuvo dificultades para imponer condiciones en la mitad de la cancha. Ninguno logró generar una superioridad clara durante la primera parte.

La llegada más peligrosa antes del descanso fue del equipo de Alexander Medina. Leandro González Pírez inició la acción desde el fondo, Joaquín Correa avanzó por izquierda y envió un centro que terminó desviado. La pelota quedó en la puerta del área y Joaquín Tobio Burgos remató apenas afuera, junto al palo derecho de Hugo Souza.

Copa Libertadores: el gol de Alexis Castro y el penal que pudo cambiar la serie

En el complemento, Estudiantes de La Plata salió con mayor decisión y adelantó sus líneas. El visitante empezó a instalarse más cerca del área rival y buscó lastimar principalmente mediante centros desde los costados. Corinthians, por su parte, encontró algunos espacios para salir de contra y tuvo una oportunidad clara cuando Memphis Depay no logró conectar una transición rápida.

El desarrollo volvió a quedar trabado durante varios minutos, con pocas ocasiones y mucho cuidado por parte de ambos equipos. Sin embargo, el Pincha creció en el tramo final y terminó encontrando la jugada que necesitaba.

A los 42 minutos, Tomás Palacios encontró a Alexis Castro, quien resolvió de primera con una volea y puso el 1-0. El gol modificó por completo el escenario y obligó a Corinthians a ir por el empate en los últimos instantes.

¡¡PUCHITO EN BRASIL!! Castro metió una tremenda volea para anotar el 1-0 de Estudiantes vs. Corinthians sobre el final.



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La última chance llegó desde los doce pasos. El penal sancionado por la mano de González Pírez parecía ofrecerle al equipo brasileño una oportunidad inmejorable, pero Depay falló su disparo y dejó la clasificación en manos de Estudiantes.

Con el triunfo en San Pablo, el conjunto platense avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores y ahora espera al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.