Por qué el partido entre Boca y Vasco Da Gama podría disputarse en el Maracaná

El estadio São Januário no cumple el aforo exigido por Conmebol para las semifinales y obliga al club brasileño a buscar otra sede.

Boca y Vasco Da Gama se enfrentarán en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El Vasco da Gama de Brasil no podrá recibir a Boca en su estadio, el São Januário , en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana . El motivo es que la cancha no cumple con la capacidad mínima exigida por Conmebol para un choque en esta instancia.

A nivel reglamentario, la máxima autoridad del fútbol sudamericano pide que los partidos de semifinales de sus competencias se desarrollen en estadios que cuenten con una capacidad mínima para 30.000 espectadores . El estadio donde el Vasco da Gama hace de local tiene apenas 20.419 localidades .

Las opciones que se barajan para el partido ante Boca por Sudamericana son el Maracaná o el Nilton Santos , ambos en Río de Janeiro . Sin embargo, la disponibilidad del primero de ellos quedará sujeta a si Flamengo clasifica o no a las semifinales de la Copa Libertadores .

Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño sí pudo hacer de local en la serie ante Independiente Santa Fe, de Colombia, porque se trató de la instancia de los cuartos de final. Allí, se impuso ante los cafeteros por 2 a 0 y se metió en la siguiente instancia.

Por otro lado, en el Nilton Santos hace de local el Botafogo, eliminado de toda competencia internacional. El partido que se jugará en Brasil será la vuelta de la llave de la Sudamericana.

En cuanto a las fechas estipuladas para la serie, todavía no hay confirmación oficial. Boca y Vasco da Gama jugarán en las semanas del 13 y del 20 de octubre, después de la extensa fecha FIFA que comienza a fines de septiembre.

La mala noticia para el Vasco da Gama es que Facundo Colidio no podrá estar en las instancias de semifinales. Lo que sucedió es que River, su exclub, no lo dio de baja en la lista de la Copa Sudamericana, y un jugador no tiene permitido jugar la competencia para dos equipos.

El reglamento de Conmebol es claro: "Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club", dice el reglamento que surte efecto en los playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final. Por este motivo, el jugador tuvo que mirar desde las tribunas los cruces frente a Olimpia de Paraguay e Independiente de Santa Fe.

Por otra parte, Sosa pudo ser inscrito debido a que Racing quedó eliminada en fase de grupos del mismo certamen. Otro que podrá jugar será Lescano, que llegó hace algunas semanas a cambio de siete millones y medio de dólares.

El historial entre Boca y Vasco Da Gama

En cuanto al historial, Boca le saca ventaja al equipo brasileño. De cuatro partidos jugados entre sí, el Xeneize ganó dos y empató dos.

Los primeros dos enfrentamientos entre ambos equipos fueron por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2001. Allí, Boca ganó 1 a 0 en la ida y 3 a 0 en la vuelta en La Bombonera.

Por otro lado, ese mismo año, ambos clubes compartieron la fase de grupos de la extinta Copa Mercosur y empataron los dos partidos por 2 a 2.