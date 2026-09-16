Copa Sudamericana: contra quien y cuando juega Boca las semifinales

El Xeneize ya conoce a su rival y las fechas tentativas para la ida y la vuelta de la definición en busca de la final.
Boca venció 2-1 en la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana a San Pablo y ya conoce el equipo al que enfrentará en semifinales del certamen continental: será el Vasco Da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe.
En un inicio, al sortearse el cuadro de los playoffs, se especulaba con un posible superclásico en esta instancia, pero la rápida eliminación de River no permitió que se de. Por eso, el Xeneize volverá a tener un mano a mano contra un equipo brasilero.
Aunque las fechas no están confirmadas, la semana del 13 de octubre será la ida de la semifinal en La Bombonera, mientras que la siguiente semana, la del 20 de octubre, se jugará la vuelta en Río de Janeiro.
Cómo llega el Vasco Da Gama al duelo con Boca
En sus duelos por Copa Sudamericana, el Vasco Da Gama tuvo que jugar, al igual que Boca, los 16avos de final, por haber quedado en segundo lugar en el grupo G.
En esa instancia venció en el global por 3-2 a Independiente Medellín, mientras que en los octavos de final le ganó por 4-1 a Olimpia, con quien había compartido grupo y lo había condenado al segundo puesto.
En los cuartos de final, tras el empate en Colombia 0-0, se hizo fuerte de local y venció 2-0 a Independiente Santa Fe, que había sido el verdugo de River en la instancia anterior.
En cuanto al ámbito local, en el Brasileirao se encuentra en puestos de descenso, con solo 28 puntos en 26 partidos, aunque todavía le quedan varios partidos para salvarse. Al contrario, en la Copa de Brasil está en semifinales, donde jugará contra Palmeiras por un lugar en la final.
Un detalle del rival, es que en su plantel tiene a un viejo conocido de Boca: Facundo Colidio fue transferido desde River en este mercado. Con pasado en las inferiores del Xeneize, el Vasco Arruabarrena no deberá preocuparse por el delantero, ya que al haber sido inscripto por el Millonario, la información es que no puede jugar la copa internacional con el equipo brasilero.
Del otro lado del cuadro de la Copa Sudamericana, todavía no están definidas las semifinales: por un lado, Santos tiene ventaja de dos goles ante Atlético Mineiro, lo mismo que Cienciano contra Montevideo City Torque. Ambos tienen que jugar de visitantes por un lugar entre los cuatro mejores.
La fuerte frase de Leandro Paredes tras la clasificación de Boca
Leandro Paredes, capitán y figura de Boca, no tuvo un gran encuentro en Brasil, pero sacó chapa tras la clasificación con una fuerte frase: "Tenemos que pelear todo porque somos Boca y así tiene que ser".
Sobre el duro partido ante San Pablo, el volante fue contundente: "Vinimos a esto, a clasificar, a hacer un partido como el que hicimos en casa, hoy lo hicimos muy bien, queríamos ganar pero lo importante es estar en semifinales. Cuando tuvimos que jugar jugamos, cuando la tuvimos que tirar o meter lo hicimos, fue una prueba de madurez".
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