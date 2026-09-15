Leo Jara reveló el gran gesto que tuvo Messi la vez que Boca enfrentó al Barcelona en 2018.

Leonardo Jara , con paso por Boca Juniors entre 2016 y 2021, reveló otro gran recuerdo que le quedó con el Xeneize. En 2018, cuando disputó el Trofeo Joan Gamper ante Barcelona en el Camp Nou , se trajo una camiseta de Lionel Messi en la valija y contó que el astro argentino invitó a comer a todo el plantel a su restaurante.

El hoy lateral de Almirante Brown pasó por Rambla Stream y reveló detalles inéditos de aquel encuentro disputado el 15 de agosto del 2018. Todo comenzó cuando le consultaron sobre la mejor camiseta que cambió durante su carrera. Y no dudó: "Con Messi. La del 2018, que jugamos un amistoso Boca-Barcelona".

Luego contó más detalles: "Mandó camisetas para todos. Y después nos invitó a cenar a todos, fuimos a su restaurante a comer todos juntos. Él no estaba, dejó todo pago". "Nosotros nos fuimos al hotel y cuando salimos, que teníamos la noche libre, había tres combis. '¿Qué pasa?', preguntamos. 'Messi los invitó a comer, vayan a este restaurante que está todo pago para ustedes'", concluyó.

Aquel encuentro fue especial para Messi, ya que, tras el retiro de Andrés Iniesta, quedó como capitán principal del Barcelona. A los 39 minutos, el rosarino convirtió el segundo de los tantos del conjunto Culé, que se impuso por 3 a 0 ante los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. Una vez finalizado el encuentro, el astro argentino se sacó fotos, charló y le regaló camisetas y pantalones a buena parte del plantel Xeneize. Pese al resultado y a su carácter de amistoso, los jugadores de Boca nunca olvidarán aquella jornada.

Lionel Messi podría jugar un último partido en la Selección Argentina: el plan de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuenta con un plan para hacer que el astro Lionel Messi tenga su despedida de la Selección Argentina ante su público. Desde la entidad le propondrán formar parte de la convocatoria para los próximos amistosos del representativo nacional, a disputarse en el estadio Monumental, de River, y en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en las próximas semanas.

La fecha FIFA se extenderá desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre, con posibilidad para realizar hasta cuatro amistosos, aunque se espera que el vigente subcampeón del mundo dispute entre dos y tres encuentros preparatorios. Con fechas y rivales por confirmar, la AFA espera tentar a Lionel Messi para jugar sus últimos partidos con el seleccionado argentino ante su gente, en una fecha FIFA que promete ser emotiva y estar cargada de homenajes.

El astro argentino sería invitado a ser parte de dos partidos que se disputarían sobre suelo nacional, en el estadio Monumental y en el Mario Alberto Kempes, con rivales que aún no se confirmaron pero serían, en principio, Burkina Faso y Benín, de África.

Así, desde la AFA se busca extender, aunque sea por dos partidos más, el extenso y exitoso ciclo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, a la que ayudó a bordarle su tercera estrella y con la que también ganó dos Copas América y una Finalissima, desde su debut en 2005 hasta la fecha en la que anunció su retiro, el lunes 31 de agosto de este año.