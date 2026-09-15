La AFA confirmó tres amistosos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El primero será en Córdoba y los dos restantes en el Monumental. El partido de despedida de Messi sigue en análisis.

Amistosos confirmados para la Selección argentina: los rivales de la Scaloneta en la primera fecha FIFA sin Messi

La Selección Argentina tiene rivales y fechas confirmadas para su primera ventana de compromisos oficiales tras la despedida de Lionel Messi . La AFA anunció que el equipo de Lionel Scaloni disputará tres amistosos internacionales en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en lo que será también el primer test de la era post-Messi para el cuerpo técnico campeón del mundo.

El calendario quedó definido de la siguiente manera: el miércoles 30 de septiembre la Selección jugará ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , en el único partido fuera de Buenos Aires de la triple fecha.

Luego vendrán dos compromisos en e l Estadio Monumental : el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 de octubre ante Benín. Los tres encuentros se disputarán en condición de local, una decisión que descartó definitivamente los planes que se habían especulado en algún momento de realizar una gira por Asia con un partido ante China.

La triple fecha forma parte de la ventana FIFA ampliada del 21 de septiembre al 6 de octubre, que permite a los equipos disputar hasta cuatro encuentros. Argentina utilizará tres de esas fechas disponibles.

La sanción de la FIFA, el partido de Messi y los rivales de la próxima Scaloneta

El primer partido como local no estará exento de condicionantes. La FIFA sancionó a la Argentina con la obligación de disputar su próximo compromiso como local con el estadio al 50% de su capacidad, como consecuencia de los incidentes ocurridos al final de la final del Mundial 2026 ante España.

Esa restricción complica los planes para un eventual partido homenaje de despedida de Messi, que de realizarse en el Monumental debería hacerse bajo esa condición de aforo reducido frente a una demanda de entradas que sería enorme.

Desde la AFA existe la intención de organizar ese tributo, pero la decisión final depende exclusivamente de la voluntad del propio Messi, quien atraviesa además un momento personal de mucho dolor por el reciente fallecimiento de su padre Jorge. El capitán retirado no participará de ninguno de los tres amistosos confirmados.

En cuanto a los rivales, la elección de Bolivia para el duelo en Córdoba tiene lógica de cercanía geográfica y peso histórico en las eliminatorias sudamericanas. Burkina Faso y Benín, ambas selecciones del oeste africano, son equipos en crecimiento dentro del continente: Burkina Faso disputó el Mundial 2022 y Benín viene siendo uno de los equipos más activos en amistosos internacionales de preparación de la región, con una plantilla que incluye jugadores de ligas europeas de nivel medio y alto.

Para la segunda ventana del año, la siguiente fecha FIFA está programada del 9 al 17 de noviembre, con la que se cerrará el calendario 2026 de la Selección. El 2027 traerá cuatro ventanas de actividad, con la primera prevista del 22 al 30 de marzo, momento en que podrían arrancar también las Eliminatorias CONMEBOL de cara al Mundial 2030, aunque todavía resta definir el formato de clasificación para los países coorganizadores del torneo.