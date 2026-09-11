Una figura que fue subcampeón del mundo con la Selección Argentina se lanzó como DT

Además de anunciar que trabajará al borde de la línea de cal, aseguró que su sueño es ser entrenador de Racing.

Sergio "Chiquito" Romero comenzó una nueva etapa después de colgar los guantes y ahora prepara su desembarco como entrenador. A los 39 años, el exarquero de la Selección Argentina ya rechazó algunas propuestas de la Liga Profesional porque quiere elegir con cuidado el primer paso de su carrera. “Jugué toda mi carrera pensando en ser técnico” , aseguró.

El misionero se retiró oficialmente en marzo de 2026, después de haber pasado por Argentinos Juniors , y dejó atrás una trayectoria de dos décadas, con 96 partidos en la Albiceleste, récord histórico para un arquero argentino. "Dirigir en Racing sería una locura" , sentenció el subcampeón del mundo, que es hincha del cuadro de Avellaneda.

La idea de dirigir comenzó a tomar forma mucho antes de su retiro. El golero recordó especialmente la influencia de Diego Simeone, a quien tuvo como compañero en la Academia y vio transformarse de futbolista en entrenador cuando asumió tras la salida de Reinaldo “Mostaza” Merlo. “Vi los cambios que hizo con el grupo y con sus compañeros al pasar a ser la cabeza del equipo” , contó. Incluso relató que el Cholo lo llevaba en su camioneta durante los dobles turnos y hablaba permanentemente de fútbol.

“JUGUÉ TODA MI CARRERA PENSANDO EN SER DT” Sergio Romero cuenta la influencia de Diego Simeone en sus primeros años de carrera para hoy en día estar iniciando su carrera como técnico “Tuve la suerte de tener a grandes entrenadores”, recuerda Chiquito, quien tuvo en el… pic.twitter.com/eYbtTX03PD

Su posición también fue determinante para desarrollar esa mirada. Como arquero, el ex Manchester United tuvo durante años una visión privilegiada de todo lo que ocurría delante suyo y se acostumbró a ordenar a sus defensores para corregir espacios y evitar situaciones de gol. A eso sumó el aprendizaje de haber trabajado con técnicos de enorme trayectoria: Alejandro Sabella, Diego Maradona, Alfio Basile, Gerardo Martino, Louis van Gaal, José Mourinho y Claudio Ranieri.

El exguardameta también explicó que su análisis del fútbol argentino no se limita a los equipos grandes. Mira la Premier League, la Serie A, la liga española y sigue especialmente el torneo local, incluso partidos de la B Nacional y del fútbol femenino. Para él, la principal característica del campeonato argentino es la intensidad: “Es muy duro y sumamente físico”. “Si no tenés hambre, no podés jugar al fútbol”, sostuvo.

"Soy hincha de #RACING y sería la gloria absoluta arrancar en el club del cual salí y al cual quiero. Obviamente que hoy tiene un gran técnico al que ojalá le vaya muy bien, porque es lo que todos los hinchas queremos: que a Racing le vaya bien como en la era de Gustavo… pic.twitter.com/DG0pGw90Vw — Racing Radio (@RacingRadioClub) September 11, 2026

Las anécdotas de Chiquito Romero con Lionel Messi

Esa palabra, hambre, también apareció cuando habló de Lionel Messi, con quien compartió diez años de Selección. Romero recordó los momentos difíciles que atravesó el equipo durante la Copa América 2011 y destacó la capacidad del capitán para asumir responsabilidades. A su entender, el crecimiento de Leo como líder fue progresivo: primero convivió con referentes como Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme, Walter Samuel, Roberto Ayala y Javier Zanetti, y luego ocupó ese lugar junto a Javier Mascherano y Martín Demichelis.

Más allá de los títulos y los grandes escenarios, Romero guarda recuerdos íntimos del 10: contó que puertas adentro era el mismo compañero que se sentaba a tomar mates o jugar al truco y que, durante las concentraciones, podía compartir una película con un grupo de futbolistas. También recordó una jugada de entrenamiento en la que, durante un reducido, Messi le hizo dos caños y un sombrero al mismo rival.