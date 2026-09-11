Una leyenda del fútbol sorprendió y candidateó a Messi para ganar el Balón de Oro: "Tiene buenas posibilidades"

Un jugador histórico del fútbol mundial fue claro y habló sobre las posibilidades de que obtenga su noveno galardón. Quién fue.

El Balón de Oro tenía una nominación más para Lionel Messi a pesar de que está transitando su etapa final en la carrera profesional, una situación que quedó en evidencia cuando anunció que se retira de la Selección argentina con la que obtuvo dos Copa América y una Copa del Mundo con la mayor. En los últimos días se conoció que es parte de los candidatos para ser ganador del premio que entrega la revista France Football, lo que podría representar el noveno galardón del '10'.

Esa nómina a los 39 años, generó un sinfín de opiniones. Desde algunas figuras que se opusieron a esta convocatoria hasta quienes creen que puede ser el ganador del trofeo que destaca el rendimiento individual de cada jugador, por lo hecho principalmente en el Mundial 2026. En las últimas horas un histórico del fútbol candidateó a Lionel para obtener el premio.

“¿Quién va a ganarlo? Creo que Messi tiene buenas posibilidades“. Quien esbozó esa frase fue el exarquero checo Peter Céch , reconocido arquero que brilló en su etapa en el Chelsea . Sin embargo, más allá de su deseo, hay figuras como Kylian Mbappé , Khvicha Kvaratskhelia, entre otros que suenan en la opinión de muchos como candidadtos para celebrar en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre, en Londres.

Opiniones cruzadas por Messi en el Balón de Oro

Lionel Messi volvió a aparecer en la nómina de los candidatos a ganar el Balón de Oro a pesar de estar en un club de menor relevancia a nivel mundial como lo es Inter Miami de Estados Unidos y esto generó ciertas opiniones cruzadas al respecto. Lo cierto es que su rendimiento en el club fue extraordinario, al igual que en el Mundial 2026 donde fue el líder absoluto de la Selección argentina para llegar a la final del certamen.

Semanas más tarde de anunciar que llegó el final de su estadía en el combinado nacional, apareció la convocatoria del premio individual que reconoce la revista France Football. En contra de una gran cantidad de gente que celebró la nómina, un ex goleador histórico de Europa apuntó contra la convocatoria y la chance de que Messi sea distinguido como el mejor.

Lionel Messi en la conferencia de prensa, luego de la premiación en París.

Quién criticó la posibilidad y qué dijo

“Messi podría tener la oportunidad de ganarlo, lo cual me ha enfadado. No hay forma alguna en este mundo…”. Quien esbozó esas palabras con clara disconformidad fue Ally McCoist, una gloria del Rangers de Escocia, elenco con el que levantó 21 títulos.

En diálogo con el programa “Breakfast” de TalkSPORT, le preguntaron: “¿Por qué te enfadaría eso?“. Inmediatamente, fue claro sobre la chance de que gane el noveno galardón en su carrera: ”Porque no lo merece”, agregó McCoist. En este intercambio le explicaron que “es un homenaje a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos”, frase que le hizo elevar la temperatura.

“Sí, pero es para el jugador del año. Es el Balón de Oro, cosa que él no fue. Lo ha sido, pero no lo fue”, culminó en su explicación por la cual se opone a la posibilidad.

Los nominados al Balón de Oro