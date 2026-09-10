El descargo de la jugadora de Las Leonas que había ninguneado a Messi.

La figura de Las Leonas , Victoria Granatto , difundió un comunicado tras la polémica que se generó por sus dichos sobre Lionel Messi tras el título de Las Leonas en el Mundial de hockey . El descargo llegó una semana después de aquella aparición pública y tras la repercusión que generaron sus palabras en las últimas horas. En ese lapso, la jugadora platense y hermana de Majo, una de las capitanas y referentes del seleccionado femenino, puso su cuenta de Instagram en privado y luego publicó un texto para explicar su posición.

Durante su presencia en el programa ESPN Hockey tras la consagración, Granatto había hecho un planteo que llamó la atención cuando le destacaron en la mesa el saludo de Messi que habían recibido Las Leonas. “A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más...”, dijo durante una transmisión en vivo.

Después de que sus dichos se hicieron virales, lo que generó mensajes de odio contra ella, la delantera utilizó su cuenta de Instagram para exponer su postura: “En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”.

La jugadora afirmó que su intención había sido destacar a las grandes figuras de su deporte y no desmerecer al histórico número 10 ni al gesto que tuvo con el plantel campeón. “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, agregó en relación al retiro del astro rosarino del seleccionado.

La reflexión de la Leona

Victoria Granatto también aseguró que la controversia respondió a una lectura interesada de sus palabras. “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, señaló.

“Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, concluyó.

En medio del conflicto, la que también apareció en las redes fue su hermana Majo. La 10 de Las Leonas también dejó unas palabras en sus redes sociales. “Parece que hay que explicar algo absurdo capitán. Como persona, argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice. Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección. Como vos no hay. Sé todo lo que significás para el país y para el mundo entero. Nunca dije ni diría lo contrario. Siempre Messi. ¡Gracias por tanto!”, escribió quien anotó el gol en la final para el conjunto que dirige Fernando Ferrara.