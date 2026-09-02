Después de ser campeonas del mundo, Las Leonas pidieron más inversión del Estado en el deporte

Referentes de la selección femenina de hockey se expresaron en los medios sobre la falta de recursos para las deportistas.

Tras consagrarse campeonas del mundo al vencer por penales a Países Bajos , las jugadoras de Las Leonas encendieron la alarma sobre la crisis presupuestaria que atraviesa el deporte nacional y reclamaron un incremento urgente en la inversión estatal . A pesar de haber alcanzado la cima internacional, las referentes del plantel expusieron el fuerte contraste entre los logros conseguidos y las limitaciones económicas que enfrentan en el día a día.

La capitana del equipo, María José Granatto , enfatizó el valor social de la disciplina y el esfuerzo realizado para alcanzar el título: "El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo", sostuvo. Asimismo, la delantera remarcó los años de sacrificio y derrotas que debieron transitar para transformar el trabajo en la ansiada copa.

Por su parte, la mediocampista Victoria Sauze visibilizó la precariedad financiera que atraviesa a varias integrantes del seleccionado xeneize, señalando que los atrasos en los pagos dificultan cubrir gastos básicos como alquileres: "Conseguimos algo muy grande con muy poco recurso. No te alcanza para vivir; hay jugadoras del equipo que directamente no llegan", advirtió en diálogo con DSports Radio, remarcando la desigualdad en infraestructura respecto a las potencias internacionales.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo” Majo Granatto, capitana. pic.twitter.com/iR05ezfuUO

"Como Leonas recibimos una beca del estado y es poco para lo que demanda la vida de cualquier persona", agregó cuando estuvo en el canal de streaming OLGA.

Números bajo la gestión de Javier Milei

El reclamo de las campeonas se da en un contexto económico complejo. Según un informe de la consultora Táctica, el Presupuesto 2025 impulsado por el Gobierno nacional contempla una caída del 56% en términos reales para el área deportiva en comparación con 2023. Esta reducción de fondos compromete la preparación de los atletas de alto rendimiento, amplía la brecha con las potencias mundiales y pone en riesgo la futura representación nacional en competencias internacionales.

"Como Leonas recibimos una beca del estado y es poco para lo que demanda la vida de cualquier persona"



Vicky Sauze y Las Leonas campeonas del mundo, sobre el hockey amateur en Argentina. pic.twitter.com/G0gZnjYSj4 — OLGA (@olgaenvivo) September 1, 2026

El posteo de Milei tras la consagración de Las Leonas en el Mundial

Javier Milei fue uno de los primeros dirigentes políticos en reaccionar a la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey femenino 2026. Después del triunfo argentino ante Países Bajos en Amstelveen, el presidente publicó un mensaje breve en sus redes sociales para celebrar la tercera estrella del seleccionado nacional.

“¡VAMOS LEONAS CARAJO...!”, escribió Milei en su cuenta de X, luego de la victoria por penales australianos ante las neerlandesas. El posteo apareció pocos minutos después de una final histórica, en la que Argentina empató 1-1 en el tiempo regular y se impuso 3-1 en la definición.

La consagración también generó mensajes de otros dirigentes. Patricia Bullrich publicó: “Vamos Las Leonas campeonas!!!! Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, también se sumó a los festejos: “¡¡¡Las Leonas son campeonas del mundo!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026”.

Fernando Iglesias destacó especialmente el impacto del triunfo sobre Países Bajos. “Las Leonas son campeonas del mundo! Se acabó la hegemonía de Países Bajos. Extraordinario resultado. Felicitaciones a las chicas, a Fernando Ferrara y todo el cuerpo técnico por este logro que nos enorgullece a todos!”, escribió.

María Eugenia Vidal reposteó el penal decisivo de Sofía Cairo, que selló la serie, y acompañó el mensaje con un “Vamos Leonas!!!!” junto a tres banderas argentinas, en referencia a los tres títulos mundiales del seleccionado femenino.