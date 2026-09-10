El director deportivo de Barcelona rompió el silencio y fue categórico al hablar sobre Julián Alvarez

Deco, exjugador y ahora directivo del club, habló sobre el escándalo con el jugador y Atlético de Madrid. Qué dijo.

El escándalo que involucró a Julián Alvarez , Barcelona y Atlético de Madrid ya tuvo resolución: el delantero campeón del mundo en 2022 con el seleccionado nacional se queda en el equipo español debido a que no dieron el brazo a torcer ante la oferta del club blaugrana. Sin embargo, los coletazos siguen.

En un contexto que está cambiando de forma positiva, con sonrisas de por medio de Julián , la titularidad en la derrota ante Liverpool por Champions League , entre otras cosas, desde el Blaugrana volvieron a hacer referencia al deseo frustrado por decisión del colchonero. En las últimas horas fue Deco , exjugador y actual director deportivo del elenco de Cataluña, quien fue contundente sobre el escándalo.

"No quiero hablar más. Hemos hecho las cosas bien. Le mandamos una oferta no hubo respuesta. Se ha hablado más en prensa que la realidad. Laporta ya ha explicado que habló con ellos de forma respetuosa y clara. Y ya está. No podemos estar siempre con el mismo tema", dijo en diálogo con RAC1.

Siguiendo con su postura tajante, agregó: "El Barça no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir del Atlético. A mi el presidente del Porto no me dejó irme al Barça. Me dijo que me quedase un año y luego me dejaría ir. Me quedé y mi obsesión era jugar bien. Por suerte, en mi caso, puede ir dónde quería".

Por otra parte, habló sobre el inicio de temporada: "Yo pensaba que empezaríamos bien y fuertes. Es verdad que tantos goles es algo que no es nuestra idea. Nuestra idea es jugar bien. El Feyenoord tiene muy buen equipo y parece por el resultado de ayer que era fácil, pero no. Si hubiésemos ganado 2-0, por la dificultad del rival, ya hubiésemos estado contentos".

Luego, concluyó con el tema Julián: "Hicimos una oferta para pagar en tres temporadas. Hay clubes que pagan en cinco plazos. No quiero hablar más sobre Julián. Tenemos claro que nuestros jugadores tienen versatilidad. Es prácticamente imposible reemplazar a (Robert) Lewandowski. Ferran (Torres) sí que tenemos la solución dentro de la plantilla, incluso si no hubiera venido Gabriel. Si no venía Julián, teníamos que buscar un perfil parecido. Por eso fichamos a Gabriel (Jesús)".

Mac Allister convirtió un golazo en el cruce p

or Champions League ante el Atlético de Julián Álvarez

Alexis Mac Allister fue decisivo en el triunfo de Liverpool ante Atlético de Madrid por la primera fecha de la Champions League. En un partido con fuerte presencia argentina en Anfield, el volante de la Selección Argentina marcó el gol del 2-1.

El encuentro también tuvo como protagonista a Julián Álvarez, que volvió a ser titular en el equipo de Diego Simeone y participó directamente en el primer gol del partido. A los 17 minutos, el delantero argentino asistió de zurda a Marcos Llorente, que definió para poner el 1-0 parcial del conjunto español. Fue una aparición importante para el ex River, que jugó todo el partido y buscó ser una referencia ofensiva en un cruce exigente.

La reacción del local llegó antes del descanso. A los 40 minutos, Dominik Szoboszlai marcó el empate para Liverpool y cambió el desarrollo de un partido que había empezado incómodo para el equipo inglés. Ya en el segundo tiempo, a los 50, apareció Mac Allister: el pampeano recibió cerca del área y sacó un zurdazo que terminó en la red para decretar el 2-1.

El gol tuvo un valor especial para el mediocampista argentino, que venía de una semana cargada por versiones sobre su futuro contractual en Liverpool. La respuesta llegó dentro de la cancha, con una actuación sólida y un tanto clave en el debut continental. Del otro lado, Álvarez dejó una asistencia y minutos completos en una noche en la que también fueron titulares Cristian Romero y Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid.

El resto de los resultados de la jornada en la Champions League

La fecha de Champions League dejó varias goleadas y resultados importantes. Barcelona aplastó 5-1 a Feyenoord en el Camp Nou, con goles de Raphinha por duplicado, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus. Para el conjunto neerlandés descontó Sem Steijn.

El PSG también tuvo un estreno contundente y superó 6-1 a Slovan Bratislava. Ousmane Dembélé convirtió dos goles, Ferran Torres aportó tres y Fabián Ruiz cerró la cuenta. El descuento fue de Suleiman Camara.

En Italia, Arsenal venció 1-0 a Napoli con gol de Martin Ødegaard a los 75 minutos. Además, Sporting CP derrotó 3-1 a Galatasaray, mientras que Stuttgart le ganó 3-1 a Viking con un triplete de Ermedin Demirovi.

El gol de Valentín Barco para el Chelsea en Carabao Cup

La jornada también tuvo presencia argentina en Inglaterra por la Carabao Cup. Valentín Barco convirtió para Chelsea en un partido de ocho goles y terminó de asegurar la clasificación del equipo dirigido por Xabi Alonso.

El tanto llegó cerca de los 80 minutos, cuando Morgan Rogers envió un centro bajo y Barco apareció en el área para definir el 5-3. El Colo acompañó bien la jugada y resolvió en un momento clave, cuando el partido todavía estaba abierto por los problemas defensivos del conjunto londinense.

Con ese gol, Chelsea encaminó su pase a la siguiente ronda y volvió a mostrar poder de fuego en ataque, aunque también dejó señales para corregir atrás. Para Barco, fue una aparición de peso en una noche cargada de goles y presencia argentina.