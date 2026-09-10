Closs liquidó a Rodrigo De Paul tras su cruce con Lewandowski: "Líder es Messi, lo otro es impostado"

El reconocido periodista y relator fue duro contra el volante de la selección argentina, que tuvo un fuerte encuentro con el delantero polaco.

Rodrigo De Paul tuvo un picante cruce con Robert Lewandowski en el partido entre Inter de Miami y Chicago Fire en la MLS, y el reconocido periodista y relator , Mariano Closs , lo liquidó en su programa en ESPN: "Líder es Messi, lo otro es impostado".

"Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo", le había dicho el volante de la selección argentina al polaco, lo que no cayó bien en Closs, que comparó la trayectoria de ambos : "Lewandowski tiene una carrera que no tiene De Paul, individualmente hablando. Esto no es tenis. Los títulos se consiguen en grupo. Los suplentes que no entraron también son campeones del mundo".

Razón no le falta a Mariano Closs, ya que el polaco acumula más de 650 goles a lo largo de su carrera y cosechó 33 títulos, entre los que se destaca la Champions League 2020 con el Bayern Múnich de Alemania. Además, fue premiado como el The Best de la FIFA en 2020 y 2021.

MARIANO CLOSS LIQUIDÓ A RODRIGO DE PAUL "Líder es Messi. Lo otro es impostado. Lewandowski tiene una carrera que no tiene De Paul, individualmente hablando. Esto no es tenis. Los títulos se consiguen en grupo. Los suplentes que no entraron también son campeones del mundo". https://t.co/306hSG6s54 pic.twitter.com/eC1ZctTr9s

Además, al hablar del liderazgo de Lionel Messi, y comentar que "lo otro es impostado", el periodista se refiere a las diferentes peleas que tuvo el jugador surgido en Racing, en los que muchas veces sacó chapa por los títulos obtenidos con la selección.

Así fue el cruce de De Paul con Lewandowski

Todo comenzó con un fuerte cara a cara entre el delantero y el jamaiquino Ian Fray, que terminó con empujones y ambos tendidos en el suelo. Cuando el defensor se fue al área chica propia para defender un balón aéreo, Robert lo siguió y le reprochaba la situación con cierto enojo.

Al ver esta situación picante, apareció De Paul a los empujones y con cara de enojado para enfrentar al delantero. Rápidamente le dio algunos empujones y fue claro con el mensaje que le habría dado a su rival: "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo, ¿vos?".

DE PAUL CRUZÓ A LEWANDOWSKI



Rodrigo De Paul protagonizó un picante intercambio con Robert Lewandowski y le recordó los títulos que conquistó con la Selección Argentina. El mediocampista argentino hizo referencia a las dos Copas América y al Mundial que ganó con la… — MDZ Mendoza (@mdz_radio) September 10, 2026

Durante varios minutos estuvieron cara a cara, con un intercambio de palabras, hasta que el partido debió continuar y seguir como si no hubiera pasado nada. Segundos posteriores a lo ocurrido, Lewandowski mostró una sonrisa irónica cuando esperaba por un centro.

El incidente recordó una vieja pelea entre el polaco y Messi, que nació en las declaraciones del argentino en la gala del Balón de Oro 2021, donde mencionó que Lewandowski merecía el premio. El delantero calificó estas declaraciones como "palabras vacías".

Eso generó un malestar en el astro argentino, que tuvo un cruce en el partido ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022. Cuando Argentina ganaba 2-0, el delantero le hizo una falta a Messi en mitad de cancha, y cuando lo intentó saludar y disculparse, el rosarino lo evitó.

Dos años atrás, #Argentina se imponía 2-0 ante #Polonia en Qatar, clasificaba a octavos de final del Mundial y Messi tenía este particular cruce con Lewandowski. pic.twitter.com/8wEB1TlKVb — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2024

"A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Lo volví a gambetear porque era él", mencionó Messi sobre ese momento.