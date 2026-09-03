Emilia Mernes hizo un fuerte descargo tras la versión que la relacionaba con Rodrigo de Paul

El equipo de Emilia Mernes desmintió el rumor y apuntó contra los medios: “La libertad de informar no elimina la responsabilidad”.

El equipo de prensa de Emilia Mernes salió al cruce de las versiones que vincularon a la cantante con Rodrigo de Paul durante una fiesta. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la representación de la artista negó la información que había comenzado a circular después de un relato realizado por el periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, de Eltrece.

Durante el ciclo conducido por Moria Casán, Méndez contó una supuesta situación ocurrida en un encuentro social al que, según su relato, habían asistido Rodrigo de Paul, Tini Stoessel, Emilia Mernes, Duki y otras personas. De acuerdo con la versión expuesta por el panelista, el futbolista se habría dirigido al baño y la cantante lo habría seguido.

Al relatar lo que supuestamente ocurrió después, Méndez aseguró : “Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca a De Paul. Él levanta la mirada y ve a las amigas de Tini”. El periodista sostuvo además que el futbolista habría buscado aclarar inmediatamente lo ocurrido con el grupo de amigas de Stoessel: “Yo no hice nada. No le digan nada a Tini”, habría dicho De Paul, siempre según la versión compartida en televisión. Méndez aclaró que había obtenido esa información “del lado de Rodrigo de Paul”.

La historia generó distintas reacciones en el estudio. Nazarena Di Serio respondió al relato con una frase contundente: “Si es verdad, ¡qué pedazo de atrevida!”. Moria Casán, en tanto, relacionó la situación con un episodio anterior que habría involucrado a Tini Stoessel y Cami Homs y concluyó el segmento con: “a bancársela”.

Tras la circulación de la versión en distintos medios y redes sociales, Vicky Roa, representante de prensa musical y de espectáculos que trabaja con Emilia Mernes, publicó un descargo en Instagram. El equipo de prensa de la cantante también replicó el comunicado. El texto cuestionó la difusión de “informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios” y sostuvo que detrás de esas publicaciones existiría “la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”.

El comunicado de Emilia Mernes contra las versiones

Además, desde la representación de Mernes remarcaron la importancia de verificar los datos antes de publicar información sobre una persona pública: “chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico”, expresaron. El comunicado también pidió que “cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”.

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, sostiene el escrito. Aunque el comunicado no mencionó directamente a Gustavo Méndez ni nombró a Rodrigo de Paul, su publicación ocurrió luego de que el supuesto episodio comenzara a circular públicamente.

Por el momento, ni Emilia Mernes ni De Paul realizaron declaraciones personales sobre la versión. Tampoco Tini Stoessel se refirió públicamente al tema. La cantante, en paralelo, continúa con su actividad profesional en México, donde recientemente se presentó en Guadalajara en el marco de su nueva gira, atravesada por un contexto familiar y patrimonial que también generó gran repercusión.