A Lola Latorre la acusaron de plagio y salió a pedir perdón: "Me quiero morir"

La hija de Yanina Latorre dio explicaciones en un medio de comunicación y lanzó un descargo en sus redes sociales sobre el supuesto plagio a la estadounidense Hailey Bieber.

Lola Latorre quedó en boca de todos con una polémica campaña de fotos para una nueva marca de electrolitos con colágeno, llamada Sorbo . En medio de algún elogio que cayó sobre la iniciativa y el proyecto propio, llovieron las críticas en las redes sociales al acusarla de plagio por las similitudes de su campaña fotográfica con una hecha por Hailey Bieber, para su empresa Rodhe.

Ante las cataratas de mensajes en su contra cuestionando lo hecho, la influencer salió a hablar en el streaming Bondi Live y dejó en claro que nunca intentó copiar la campaña que hizo la estadounidense en 2022.

"Me llegó el proyecto y ayer, a partir de que hicimos el evento de lanzamiento, salieron imágenes de nuestra producción de fotos y son muy similares a las de Hailey Bieber y me empezaron a funar por plagio", dijo en el medio mencionado, haciendo referencia a las críticas recibidas.

Luego, fue contundente: "Yo no sabía que había fotos idénticas, sí sabía que se parecía la estética. No me parece mal que se busquen referencias pero cuando ves la imagen tal cual, decís 'a esta mina no se le cae una idea'", admitió con cierto fastidio hacia su equipo dedicado a esta parte de la empresa.

"Se hacen con inteligencia artificial y no dimensionaba cómo iba a quedar, después ellos le pusieron la edición y ahí quedó igual", se defendió y luego agregó: "Podría haber dicho que la foto la estábamos haciendo muy igual. Lo charlé con los directores creativos y me quiero morir porque yo soy la que pone la cara".

Para cerrar, explicó: "Me quiero morir, no quise hacer plagio, no quise copiar y jamás me compararía con una marca que gana millones. Pero así como soy la cara, salgo a dar explicaciones".

Las fotos acusadas de plagio

El descargo en su cuenta personal de Tik Tok

"Paso por acá para hablar del tema Sorbo y del plagio y no plagio que hice supuestamente de la marca de la uno: Hailey Bieber", comenzó diciendo frente a la cámara. "Todos saben que la amo. Es mi fuente de inspiración. Como mujer, como emprendedora, como madre, como ícono de la moda y por todas las marcas con las que trabaja. Cada vez que me preguntan en quién me inspiro, siempre digo: Hailey", confesó.

En su relato, continuó: "Salió Rhode yse volvió muy tendencia esa estética clean (limpia), de colores claros y pasteles. Creo que todos los que estamos en el mundo de la moda, de las redes sociales o de la comunicación la tomamos como un ícono".

"Nunca intenté ocultar mi inspiración en ella, ni mucho menos, de hecho el día de la producción subí una foto mía con las imágenes de referencia para esa campaña de fondo", dijo.

Luego, repartió responsabilidades: "Yo no soy la única que está dentro del negocio. Me ocupo simplemente de ser la cara de la marca", dijo y agregó: "En mi marca de ropa soy 100% dueña y me ocupo de absolutamente todo: hablar con los proveedores y ejecutar los diseños, la página web y las fotos. En Sorbo somos un equipo, tengo otros socios y cada uno cumple un rol diferente".

"No me estoy lavando las manos porque creo que esto es un aprendizaje. Tal vez podría haber dicho: 'Che, esta foto es muy parecida a una de Hailey'. No me di cuenta. Emprender es un desafío y un aprendizaje constante", dijo y cerró: "Estoy muy orgullosa de la marca. Nuestro producto no tiene nada que ver con los productos de skincare de Rhode. Ojalá podamos ser un pedacito de lo que representa ese 'marcón' y de lo que hace Hailey Bieber".