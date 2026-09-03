Estos 4 signos recibirán la señal esperada para tomar decisiones importantes en septiembre, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga dio detalles sobre cómo será el mes para algunos signos del horóscopo chino. Los detalles.

Algunos signos tendrán que estar atentos a la energía que trae consigo septiembre , un mes donde la Tierra Yin hace apertura a un momento de estabilidad, paciencia y construcción interna, en el horóscopo chino .

La astróloga Ludovica Squirru , dio precisiones sobre cómo serán los próximos días del mes para los signos, y reveló que hay algunos que se sentirán alcanzado por la energía: Conejo , que se asocia con la sensibilidad, diplomacia, vínculos y búsqueda de armonía, y Gallo , de choque, exigencia, discusión, tensión, entre otras características.

Ludovica Squirru

Las predicciones de Squirru sobre los signos para septiembre

Conejo

Este signo será de los más movilizados por esta energía, conformando un contexto ideal para comprometerse, ordenar vínculos y tomar decisiones que venía madurando. La Tierra Yin le permitirá mirar con calma lo que quiere construir en el amor, el hogar o proyectos personales, más allá de otros temas. Será clave confiar en la intuición, pero con cautela y sin dejarse llevar por inseguridades pasajeras.

Gallo

Por ser un signo de choque, puede sentir incomodidad al enfrentar situaciones que le exigen ser flexible. Este período le dejará en evidencia dónde está siendo demasiado crítico, rígido o impaciente, principalmente en vínculos y acuerdos. No será una buena opción actuar por el orgullo ni querer tener siempre la última palabra. Bajar la exigencia, podría transformar una tensión en una chance para comprender qué debe cambiar.

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Tigre

Será un período que puede jugar a su favor. Podría ser clave para ordenar prioridades, firmar acuerdos, promocionarse o tomar una decisión en el ámbito personal o laboral. La energía del Conejo suaviza su impulso natural y le hace saber, una vez más, que no todo se gana por intensidad. Si logra hacer coincidir valentía con paciencia, podría ser un paso importante.

Perro

El Perro podría tener un buen momento con esta energía, principalmente con cuestiones afectivas, familiares y de compromiso. Será una oportunidad para definir qué vínculos desea sostener, acuerdos que necesita ordenar y qué decisiones ya no puede seguir dejar a un costado. Período para construir desde la lealtad y la confianza, sin cargar con responsabilidades ajenas. No cerrarse por miedo. Algunas puertas se abren cuando se anima a confiar.