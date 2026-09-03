Santi Talledo presentó a su novio con un apasionado beso: quién es el influencer Carlos Capelli

El amor llegó a Santiago Talledo , el influencer que tiene una destacada actuación en el streaming nacional con su participación en el programa Nadie Dice Nada , de Luzu TV , luego de manifestarlo en más de una oportunidad ante el público que consume su contenido. El deseo se hizo realidad y lo confirmó ante más de 13 mil personas.

Fue el Movistar Arena donde confirmó su romance, segundos más tarde de haber sido protagonista con la interpretación de una canción. Se paró en el escenario, caminó por una pasarela y se dirigió hacia una persona, hasta entonces sin vínculo reconocido públicamente, que miraba su presentación desde las primeras filas del show . Se puso de pie, se fundieron en un beso apasionado y luego confesó: "Estoy muy enamorado".

Luego de esa presentación, los fanáticos empezaron a hacer una investigación sobre quién era la persona a la que había besado. Se trata de Carlos Capelli , un influencer destacado en las redes sociales como CarliCa . Cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta de TikTok , su red más activa, mientras que en Instagram aparece en menor cantidad (24,4 mil) y mostrando un costado más personal de viajes.

Qué dijo Santi sobre el romance

"Nos conocimos hace dos meses. Estaba medio bloqueado al amor... Soy difícil de enamorarme, pero nos conocimos con él y fue muy loco...", dijo en NDN y contó cómo iniciaron la relación: "Lo invité a tomar algo cuando nos íbamos a ir a Pinamar, en enero. Me dijo que no podía y a la vuelta, lo invité de nuevo, me dijo que sí, y el mismo día me dijo 'al final no voy a poder'. Al final se dio todo hace dos meses, me escribió él y nos reímos mucho. Él es muy gracioso en TikTok, lo siguen mucho".

"Hace mucho no estaba con alguien y estaba un poco negado", se sinceró Santi. "Cuando vi a la gente, me emocioné un montón. Yo estaba muy nervioso porque sabía que iba a hacer esto y él no sabía...", agregó.

"Estoy muy enamorado y me dio mucha ternura que haya ido, la conoció a mi mamá, a mi hermano y a mi tía...Estoy en el estado más lindo cuando te enamorás de alguien, lo veía entre la gente y estaba enloquecido de amor", soltó Santi Talledo.