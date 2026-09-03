Tini Stoessel rompió el silencio ante miles de fanáticos: "Estoy más firme que nunca"

A dos semanas de que trascendieran los resultados de la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado para conocer el estado de su patrimonio y sus finanzas, la cantante volvió a referirse públicamente a su presente . Lo hizo durante uno de sus shows en México , donde sorprendió a sus fanáticos con un mensaje cargado de determinación.

La situación financiera habría generado un fuerte conflicto entre la artista y su papá, Alejandro Stoessel , y también habría tenido consecuencias en el vínculo personal entre ambos. En medio de las versiones sobre el distanciamiento, Tini eligió expresarse arriba del escenario y frente a miles de personas.

Lejos de mostrarse afectada, se presentó con firmeza y aseguró que está atravesando esta etapa acompañada por las personas más importantes de su vida: “Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, expresó Tini ante la multitud que la acompañaba.

Sus palabras se hicieron virales

Sus palabras generaron una inmediata reacción entre sus seguidores, que respondieron con una fuerte ovación. La artista continuó con su discurso y destacó especialmente a quienes estuvieron cerca de ella durante este período, entre ellos sus amigas de toda la vida y Rodrigo de Paul: “Estoy muy agradecida a todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”, afirmó.

El mensaje de Tini Stoessel llega en un momento de particular exposición para la cantante, luego de que se conocieran públicamente las versiones relacionadas con la auditoría y el supuesto quiebre laboral con su padre. Sin hacer referencias directas a los detalles del conflicto, la artista decidió poner el foco en su presente y en quienes continúan acompañándola. Desde Guadalajara, dejó así una definición que sus fanáticos interpretaron como una señal de fortaleza frente a las dificultades que atraviesa tanto en el plano personal como profesional.