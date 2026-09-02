Fede Cyrulnik, Maggie Cullen y Campedrinos llegan al Casino Magic con propuestas diferentes para disfrutar entre viernes y domingo.

Humor, folklore y grandes voces: tres shows imperdibles para disfrutar este fin de semana en Neuquén.

El primer fin de semana de septiembre llega con una agenda cargada de música y humor en Neuquén . Desde un nuevo espectáculo de stand up hasta dos propuestas que celebran el folklore argentino con una mirada renovada, el Casino Magic será escenario de tres shows para quienes busquen una salida diferente.

Las opciones comenzarán el viernes y continuarán durante todo el fin de semana, con artistas que llegan a la ciudad con espectáculos que ya recorrieron distintos escenarios del país y, en algunos casos, también del exterior.

El viernes 4 de septiembre, a las 21, será el turno de Fede Cyrulnik , quien presentará su nuevo unipersonal “ Stand-Up Comedy Show” en el Casino Magic.

Después del éxito de su espectáculo anterior, que reunió a más de 100.000 espectadores y agotó localidades en distintas ciudades de Argentina y en países como España, Irlanda, México, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica, el comediante vuelve a los escenarios con una nueva propuesta.

Cyrulnik combina en sus espectáculos el stand up con uno de los elementos que se convirtió en una de sus principales marcas: los signos del zodíaco. Con su particular manera de observar las personalidades y situaciones de la vida cotidiana, propone una noche cargada de humor y participación.

Actor, comediante, improvisador e influencer, Cyrulnik comenzó a consolidar su carrera en los medios en 2003, cuando escribió y actuó para señales como Disney Channel y Comedy Central. También trabajó como conductor en la televisión argentina y participó de producciones internacionales.

Su vínculo con el stand up comenzó en 2011, después de varios años de experiencia en improvisación teatral. Se formó con Fernando Sanjiao y también pasó por el American Comedy Institute de Nueva York.

Entre sus espectáculos anteriores se encuentran “Flashback”, “Animal” y “Típico Pitbull”. En 2022 fue convocado por Amazon Prime Video para grabar su unipersonal “Signos”, una propuesta que amplió todavía más su llegada al público.

Las entradas para el show del viernes se pueden adquirir de manera anticipada en el Casino Magic y a través de EntradaUno.

Maggie Cullen presenta “Décimas”

El sábado 5 de septiembre, también a las 21, la música tomará el escenario del Casino Magic con la presentación de Maggie Cullen y su espectáculo “Décimas”.

La cantora llega con una propuesta acústica en la que recorre canciones fundamentales del folklore argentino y latinoamericano, además de presentar sus propias composiciones.

Cullen se convirtió en una de las voces destacadas de una nueva generación de artistas que busca acercarse a la música de raíz desde una mirada propia. Su interpretación combina tradición, sensibilidad y una identidad contemporánea.

Su trayectoria también está respaldada por importantes reconocimientos. La artista ganó tres Premios Gardel: en 2023, por Mejor Canción de Folklore con su versión de “Canto versos”, de Jorge Fandermole; en 2024, por Mejor Álbum de Folklore por “Canciones del Viento”; y en 2026, por Mejor Álbum Artista de Folklore por “Décimas”.

Precisamente, su último disco es el eje de esta nueva gira. El álbum profundiza su faceta como compositora e incluye canciones propias como “Décimas” y “Ay, carnaval”, además de nuevas versiones de autores que fueron importantes durante su formación artística.

Durante 2026, Maggie Cullen pasó por algunos de los festivales más importantes del país, entre ellos Jesús María, Cosquín, Laborde, Malargüe y Esquel. Ahora llega a Neuquén para presentar su música en un formato más íntimo, pensado especialmente para disfrutar de su voz en vivo.

Las entradas anticipadas están disponibles en el Casino Magic y mediante EntradaUno.

Campedrinos cierra el fin de semana a puro folklore

El domingo 6 de septiembre será el turno de Campedrinos, que llegará al Casino Magic con su “Mate y Folklore Tour”.

El dúo tendrá dos funciones, a las 20 y a las 22, para presentar una propuesta que combina las raíces del folklore argentino con una estética fresca y cercana a las nuevas generaciones.

Campedrinos se consolidó como uno de los nombres más importantes del folklore joven. Su trayectoria incluye el Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y una presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde logró conquistar al público chileno.

Con más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, el dúo construyó una importante comunidad de seguidores y llevó la música de raíz a públicos que quizás no tenían un vínculo previo con el folklore tradicional.

“Mate y Folklore Tour” propone recorrer sus canciones más conocidas, sumar nuevas versiones y generar momentos más íntimos con el público. La idea es compartir la música argentina desde una mirada actual, sin perder el vínculo con las tradiciones.

El espectáculo también refleja la búsqueda de Campedrinos por cruzar generaciones y géneros. En su paso por el Teatro Ópera compartieron escenario con artistas como Milo J, Nahuel Pennisi y Natalie Pérez.

La presentación en Neuquén será parte de la gira que el dúo realizará durante septiembre por distintos escenarios del Sur argentino. Las entradas anticipadas para las dos funciones del domingo se pueden conseguir en el Casino Magic y a través de EntradaUno.