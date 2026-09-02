Lola Latorre mostró su nueva marca y en las redes sociales señalan que es similar al proyecto de Hailey Bieber por la estética de la misma.

¿Plagio total? Lola Latorre lanzó un producto pero las fotos son iguales a las de la marca de Hailey Bieber

Lola Latorre volvió a apostar por el mundo de los emprendimientos y presentó un nuevo proyecto personal que rápidamente comenzó a generar repercusión en redes sociales. La hija de Yanina Latorre lanzó SORBO , una marca de electrolitos con colágeno pensada para formar parte de la rutina diaria y acompañar un estilo de vida activo.

El nuevo emprendimiento de Lola Latorre ya consiguió el apoyo de varias famosas, que compartieron el producto en sus redes sociales y ayudaron a instalar la propuesta entre sus seguidores. Sin embargo, mientras la joven celebraba el lanzamiento, algunos usuarios repararon en un aspecto relacionado con la identidad visual de la marca.

Según explican en su página web, SORBO se presenta como "una marca de electrolitos con colágeno, diseñada para acompañar un estilo de vida activo y consciente ". Desde el emprendimiento también detallaron las características de su propuesta : "El producto combina hidratación funcional con beneficios para la recuperación y el cuidado del cuerpo, ayudando a reponer minerales esenciales perdidos durante el ejercicio, mejorar la performance y contribuir al bienestar general".

El mensaje de Lola Latorre al presentar SORBO

Al momento de compartir públicamente su nuevo proyecto, Lola Latorre se mostró entusiasmada con la iniciativa y explicó cuál es el concepto detrás de la marca: "Nacimos para impulsar tu día desde adentro. Para demostrar que cuidarte no es una meta lejana, sino una decisión que podés tomar todos los días", comentó Lola Latorre al momento de presentar la propuesta.

La presentación, sin embargo, no estuvo exenta de cuestionamientos. En redes sociales, algunos internautas acusaron a la hija de Yanina Latorre de haber tomado como referencia a una reconocida marca internacional para desarrollar la identidad de SORBO.

Las comparaciones con Hailey Bieber

Los usuarios encontraron similitudes entre SORBO y Rhode, la marca de skincare y maquillaje creada por Hailey Bieber en 2022, que lleva como nombre el segundo nombre de la modelo e influencer estadounidense. Las principales comparaciones estuvieron vinculadas con la estética y el packaging de los productos.

Si bien ambas marcas comercializan productos diferentes y pertenecen a rubros distintos, algunos internautas consideraron que las imágenes utilizadas para presentar SORBO tienen semejanzas con la identidad visual de Rhode. De esta manera, el lanzamiento que Lola Latorre compartió con entusiasmo quedó envuelto en una inesperada polémica. Por el momento, las acusaciones surgieron exclusivamente de usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre las similitudes entre ambas propuestas.

Cabe recordar que esta no es la primera incursión de Lola Latorre en el mundo empresarial. En octubre de 2025, la hija de Diego y Yanina Latorre dio sus primeros pasos en la industria de la moda con Nepo Baby, una marca que combina un estilo moderno y descontracturado con la tendencia denim. Con SORBO, la joven vuelve a apostar por la autogestión, aunque esta vez vinculada al universo del bienestar y la hidratación funcional.