Sorpresa total: apareció Mariana Nannis en Gran Hermano, ¿qué le dijo a su hija Charlotte Caniggia?

Charlotte Caniggia atraviesa las últimas horas dentro de Gran Hermano Generación Dorada con las emociones a flor de piel. A pocos días de la gran final, la participante recibió una doble sorpresa que la tomó desprevenida y terminó mostrando una faceta mucho más sensible frente a las cámaras.

Primero, Charlotte tuvo la posibilidad de comunicarse con su mamá, Mariana Nannis , quien se hizo presente a través de una llamada telefónica. El encuentro tuvo un tono distendido desde el comienzo y permitió que madre e hija intercambiaran unas palabras en un momento clave de la competencia.

Charlotte, sorprendida por poder escucharla, le contó cómo estaba viviendo el tramo final del reality y expresó entre risas: “Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte ”.

El mensaje de Mariana Nannis para Charlotte Caniggia

Mariana Nannis aprovechó la comunicación para transmitirle confianza a su hija y dejarle en claro que la imagina como la gran ganadora de esta edición de Gran Hermano. Además, la invitó a reencontrarse con ella en Marbella una vez que termine su participación: “Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar. Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazón. Besito, mi amor”, atinó a decir.

Charlotte respondió con una breve pero contundente demostración de cariño: “¡Te amo! Gracias por llamar". Sin embargo, la producción todavía tenía preparada otra sorpresa para la participante. Poco después, apareció un mensaje grabado por Alex Caniggia, quien decidió dedicarle unas palabras a su hermana en la recta final del reality.

Alex Caniggia emocionó a su hermana antes de la gran final

El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se mostró orgulloso del recorrido de Charlotte y destacó el esfuerzo que hizo para llegar hasta esta instancia: “Hermana mía de mi vida. Estoy pero tan, tan orgulloso de vos. Te amo, sis”, comenzó Alex en su mensaje.

Luego, remarcó el camino que recorrió Charlotte para convertirse en una de las finalistas: “Estoy lejos, pero mi corazón está siempre con vos. Te lo ganaste vos estar ahí, donde estás ahora, en la final. Semanas, meses luchándola. Nadie te puede venir a decir nada, porque vos sola te ganaste el puesto de estar en esa final”.

Alex también quiso dejarle un mensaje que fuera más allá del resultado de la competencia: “Pierdas o ganes, sis. Sos una guerrera de la vida, una luchadora. Entonces, disfrutá la final. Tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano, sis. ¡Vamos con todo! ¡Te amo!”. Las palabras de su hermano lograron quebrar la coraza de Charlotte, que se mostró visiblemente movilizada. Con lágrimas y casi sin poder hablar, apenas alcanzó a responder: “Ay, gracias”. Me cuesta llorar, pero gracias. Yo no me lo permito”.

Así, a pocos días de conocer quién se quedará con la nueva edición de Telefé, Charlotte Caniggia recibió dos muestras de cariño de su familia que la atravesaron profundamente y dejaron al descubierto su lado más vulnerable.