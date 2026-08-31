Daniela Celis se quebró en llanto por el trabajo de sus sueños: "Manifiesten y proyecten siempre"

La ex Gran Hermano publicó un video en las redes sociales donde se la ve emocionada por conseguir el trabajo de su vida. Qué dijo.

El llanto de Daniela Celis tras conseguir el trabajo de sus sueños: "Manifiesten y proyecten siempre"

Daniela Celis vive un momento de felicidad con su aparición artística en la reconocida obra teatral Sex , que conduce José María Muscari , en la que brilló en cada una de sus apariciones, desde su debut que dejó momentos hot hasta el pasado sábado, día que le pondría fin a su participación según lo acordado. Sin embargo, en sus redes sociales lanzó una noticia 'bomba' que generó sorpresa .

“Paso a darles un mensaje y para compartirles mi alegría y mi experiencia. Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón, manden mensajes, toquen puertas, porque nada es imposible”, dijo Daniela sobre su participación en la obra , con los ojos empezando a mostrar algunas lágrimas.

Luego, Pestañela contó cómo afrontó el final del proyecto : "Ayer fue mi último sábado de agosto. ¿Qué iba a hacer? Estuve toda la semana como... duelando este fin de proyecto , porque los proyectos empiezan y terminan”.

Pero luego, sorprendió con una noticia más que feliz para ella: “Y ayer me entero de que voy a seguir. No lo puedo creer. No lo puedo creer, te juro. Me lloré todo con la noticia, me lloré todo en casa sola”.

"Yo ahora lo fui a ver hace cuatro años. Hace cuatro años, y cuando lo vi, dije: ‘¡Wow, qué locura! Quiero ser parte, quiero estar’”, dijo sobre su deseo temprano de ser parte de una obra que brilla en la cartelera teatral.

A sabiendas que continuará arriba del escenario con la obra, soltó como moraleja: "Quiero mostrar que nada es imposible, chicos. ¡Y seguimos!”.