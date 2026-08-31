Detuvieron a Callejero Fino: qué encontraron en su auto y el llamativo comunicado

El músico fue detenido este domingo en Tigre. Estaba junto a un hombre de 27 años. Qué es lo que se sabe hasta el momento.

La detención de Callejero Fino en Tigre generó una fuerte repercusión y, ante la aparición de distintas versiones sobre el episodio, su entorno difundió un comunicado oficial en el que pidió cautela y respeto. El mensaje fue emitido por la discográfica que representa al cantante y publicado en redes sociales por Jessica, su pareja.

El artista, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, fue detenido este domingo en la zona de Villa La Ñata, en Tigre. Según trascendió, circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok sin patentes cuando fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense.

Durante el procedimiento, los agentes requisaron el vehículo y encontraron una pistola Glock calibre .40, considerada un arma de guerra, que además tenía la numeración suprimida . Junto al músico viajaba otro hombre de 27 años, quien también fue detenido.

La investigación quedó en manos de la UFI de Benavídez. Tanto Callejero Fino como el otro ocupante del vehículo fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. Por el momento, la Justicia continúa analizando las circunstancias del procedimiento y deberá determinar cuál será la situación procesal de ambos involucrados.

Qué dijo el entorno de Callejero Fino tras su detención

Frente a la repercusión que alcanzó el caso, la representación del cantante decidió emitir un comunicado para llevar tranquilidad y evitar que circulen versiones que no hayan sido confirmadas oficialmente. En ese sentido, el equipo del artista evitó brindar precisiones sobre la causa judicial y explicó que Alvarenga se encuentra cumpliendo con los requerimientos establecidos por las autoridades: “Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, señalaron.

Además, desde su entorno agradecieron los mensajes de apoyo que recibieron durante las últimas horas y aseguraron que comunicarán cualquier novedad cuando exista información oficial: “Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, agregaron.

Por último, el comunicado apuntó directamente a los medios de comunicación, colegas y seguidores del artista, a quienes solicitaron: “mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”. Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso para establecer con precisión cómo se desarrolló el procedimiento, las circunstancias en las que el arma fue encontrada dentro del vehículo y los próximos pasos en la causa que involucra al cantante.