Se termina: Gran Hermano ya tiene fecha para su gran final

La que consiga consagrarse en el reality show obtendrá una casa y un premio de 100 millones de pesos.

Después de seis meses de competencia, Gran Hermano : Generación Dorada entra en la recta final . La edición del reality de Telefe atraviesa sus últimos días dentro de la casa más famosa del país, luego de la última gala de nominación y de la reciente expulsión de Danelik y Campanita . Con la definición cada vez más cerca, ya trascendió cuándo serán las noches decisivas.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, las tres finalistas que permanecen en competencia son Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández , todas participantes originales de esta edición. Las tres llegaron a la instancia definitiva después de nada menos que 186 días de convivencia dentro de la casa.

La extensa permanencia convirtió a las jóvenes en las protagonistas de una final que tendrá una característica particular. A diferencia de otras ediciones, la definición no se resolverá en una única jornada , sino que estará dividida en dos noches consecutivas para mantener la expectativa hasta conocer el nombre de la ganadora.

De acuerdo con la información difundida por La Pavada, la gran final de GH se realizará el lunes 14 y martes 15 de septiembre. Una vez más, Santiago del Moro estará al frente de la conducción de las galas decisivas, en las que el público tendrá la última palabra.

EXPULSIÓN PARA CAMPANITA de #GranHermano

-Robo fotos de familiares y rasguño a danelik.



Es la pelea más violenta de esta edición, es hora de que gran hermano deje de ser tan tibio y la expulse.

Miren la cara de odio, ella no acepta que perdió, que ya no está en juego.



Por… — serpidesol (@serpidesol) August 27, 2026

Cuál es el premio que obtendrán la ganadora y la subcampeona

Las tres finalistas, además, competirán por importantes premios económicos. La participante que termine en el primer puesto recibirá 100 millones de pesos, mientras que quien quede segunda se llevará 70 millones. La tercera integrante del podio, en tanto, obtendrá 10 millones de pesos.

A los premios en efectivo se suman otros importantes incentivos. Tanto la ganadora como la segunda finalista recibirán una casa, de acuerdo con los premios establecidos para esta edición del reality.

De esta manera, Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández son las últimas tres participantes de una edición que se extendió durante seis meses y estuvo atravesada por estrategias, enfrentamientos, alianzas y distintos momentos de tensión dentro de la casa.

Ahora, después de 186 días de convivencia, todo está preparado para la definición. Telefe tendrá dos noches consecutivas para cerrar Gran Hermano: Generación Dorada y será el público, a través de su voto, quien finalmente decidirá quién se queda con el título.