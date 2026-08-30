Clarísima: Anita Espósito reveló si vive de su hermana Lali en medio del conflicto entre Tini y su papá

La integrante de "Patria y familia" advirtió que no tiene ningún vínculo monetario con la famosa artista.

Anita Espósito, hermana de Lali , habló sobre su situación económica y respondió a una pregunta que suele aparecer cuando una persona de una familia se convierte en una figura de enorme éxito: si sus seres queridos viven de su dinero. La integrante de “Patria y familia”, el ciclo de Luzu TV, aseguró que no depende económicamente de la cantante y explicó cuál fue siempre la postura de su familia.

Sus declaraciones cobraron relevancia en medio del escándalo que atraviesa Tini Stoessel y su familia, que volvió a poner bajo la lupa la relación entre las figuras del espectáculo y sus entornos más cercanos .

Durante el programa, Anita cuestionó la idea de que los familiares de una persona famosa necesariamente viven de sus ingresos. “La gente asume de que porque uno tiene un familiar conocido -no voy a hablar de mí, en mi caso particular, creo que es así en líneas generales- todos somos millonarios , y que todos vivimos de eso y que todos laburamos de eso”, expresó.

En esa línea, sostuvo que también existe una expectativa social respecto de que quien tiene dinero debe hacerse cargo económicamente de sus familiares. “Y aparte que es obligación del que tiene dinero, mantener al resto”, agregó Anita.

"A Lali le va bárbaro y viviremos de las mieles que eso nos pueda dar, pero cada uno hace la suya. La gente asume que porque uno tiene un familiar conocido, al toque somos millonarios, nos tiramos a chanta, no hacemos nada y nos mantienen": la reflexión de Anita Espósito. https://t.co/A8TCrcjJT5 pic.twitter.com/bRuBoOxxun — MDZ Online (@mdzol) August 27, 2026

La hermana de la cantante también marcó una diferencia entre recibir ocasionalmente algún tipo de ayuda y depender económicamente de un familiar. “Porque una cosa es que me puedan tirar un centro, que me puedan hacer un regalo, que me regalen otras posibilidades... eso es una cosa y otra cosa es que yo asuma que porque esa persona tiene mucho dinero, yo tengo que tirarme a chanta y no hacer nada”, explicó.

Para Anita, esa manera de entender los vínculos familiares forma parte de una dinámica que mantuvieron desde que Lali comenzó a consolidarse como una de las artistas más importantes del país. Según contó, el éxito de la cantante siempre fue celebrado por todo su entorno, pero sin que eso significara abandonar los proyectos personales de cada integrante.

Anita Espósito dejó las cosas claras

“A Lali le va bárbaro y todos lo celebramos y viviremos de las mieles que eso nos pueda dar, pero cada uno hace la suya”, resumió Anita, dejando en claro que el crecimiento profesional y económico de su hermana no implicó que el resto de la familia dejara de construir su propio camino.

De esta manera, Anita Espósito buscó despejar cualquier especulación sobre una eventual dependencia económica de Lali y explicó que, aunque pueda existir ayuda, regalos u oportunidades compartidas entre familiares, su intención es mantener su propia independencia y continuar con su actividad profesional.