Bomba: Ricardo Darín contó por qué se postergó el rodaje de El Eternauta 2

El actor advirtió que todavía se están puliendo algunos detalles para lanzar la segunda entrega de la serie que fue furor.

El éxito internacional de El Eternauta elevó enormemente las expectativas por una segunda temporada, pero los fanáticos todavía deberán esperar para volver a ver a Ricardo Darín como Juan Salvo . El actor explicó que el rodaje aún no comenzó y reveló cuál es el motivo detrás de la demora de la esperada continuación.

En diálogo con El Observador, el actor contó que el equipo trabaja intensamente para terminar de definir los guiones antes de comenzar con las filmaciones. “Lo que puedo contar, que es lo que estoy percibiendo, es que en este momento se está trabajando a brazo partido para terminar con la escritura de los capítulos y la pincelada final para que queden listos para ir a rodaje”, explicó.

El protagonista dejó en claro que la postergación no responde a un problema de presupuesto ni a una dificultad relacionada con la agenda de los actores, sino al enorme desafío creativo que implica continuar una producción que tuvo una repercusión excepcional. El objetivo, según señaló, es evitar que la segunda entrega pierda el nivel alcanzado por la primera .

“Una de las premisas más interesantes que yo noto en el equipo de trabajo, guionistas, producción, es que la expectativa que generó la primera temporada moralmente, nos obliga a que la segunda, como mínimo, tenga la misma calidad y concepto. Eso no es fácil”, sostuvo el intérprete al explicar el proceso que atraviesa actualmente la serie.

El artista también reflexionó sobre lo que suele suceder con las continuaciones de las producciones exitosas y planteó que existe una preocupación concreta por no convertir la nueva temporada en una simple apuesta comercial. “Estamos acostumbrados a que algunas segundas temporadas de cosas que nos gustaron mucho pierdan el foco de calidad, y ahí es cuando notamos que hay solo un foco comercial en hacer una segunda parte, nosotros estamos concentrados en que no sea así”, afirmó.

NOVEDADES SOBRE EL ETERNAUTA 2

Ricardo Darín anticipó que la espera “va a valer la pena” y reflexionó sobre el éxito absoluto que la serie generó en los más chicos.



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En ese sentido, Darín aseguró que tanto el elenco como los responsables de la producción quieren responder a las expectativas que generó la ficción entre los espectadores. “Todo lo contrario, queremos responderle a la audiencia, que se emocionó y nos acompañó, mostrando todas nuestras capacidades para que no se sientan defraudados, eso es lo que ha hecho que se demorara la realización de la segunda temporada. Si todo sale como esperamos valdrá la pena la espera”, garantizó.

"Me asombra lo que ocurrió con El Eternauta"

La primera temporada, además, consiguió acercar la historia creada por Héctor Germán Oesterheld a una nueva generación de espectadores. Darín contó que ese fenómeno incluso modificó el modo en que los más chicos comenzaron a reconocerlo en la calle, algo que lo sorprendió especialmente.

“No deja de asombrarme lo que ha ocurrido en los chicos con El Eternauta. Yo caminaba por la calle y la gran mayoría de los adultos me saludaban; después de El Eternauta los niños también me empezaron a saludar y yo no lo puedo creer. Creo que tiene que ver con que a los chicos le gustan las historias heroicas. Me asombra lo que ocurrió con El Eternauta y los más chicos. Me llena de orgullo y satisfacción porque no fue buscado pero sí fue logrado”, expresó.