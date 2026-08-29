Cande Tinelli realizó un picante posteo y se metío en la polémica Stoessel

La hija de Marcelo Tinelli se refirió al polémico cruce con Alejandro Stoessel y recordó cómo vivió el lanzamiento de “Ángel”, la canción que Tini realizó y apuntaba contra Marcelo, algo que reavivó la interna entre ambas familias.

Candelaria Tinelli volvió a hablar públicamente sobre la polémica que protagonizó con Stoessel, luego de realizar un explosivo posteo en Instagram. El episodio ocurrió en medio de la difusión de los resultados de una auditoría sobre el patrimonio y las finanzas de la cantante, cuestiones que hasta hace poco eran administradas por su padre.

En diálogo con Puro Show , la hija de Marcelo Tinelli buscó ponerle paños fríos a la situación y dejó en claro que su postura no representa un enfrentamiento personal con la artista. Al igual que su hermana Mica, también habló sobre las repercusiones que generó “Ángel”, el tema que Tini le dedicó a su padre y en el que lo calificó de “Judas” : “Sobre el tema no quiero opinar nada, solo aclaré que ella me cae súper bien. La adoro. No tengo nada contra ella ”, expresó Candelaria, marcando distancia de cualquier posible disputa con Tini.

Sin embargo, reconoció que existieron circunstancias familiares que hicieron que el conflicto adquiriera una dimensión dolorosa para ellas: “Solo en un momento tocó algo con mi familia, que fue doloroso para nosotras, pero no tengo nada en contra de ella. Le deseo lo mejor y ojalá se solucione este problema”.

Qué dijo Candelaria Tinelli sobre la situación financiera de Tini

La influencer también fue consultada acerca de las acusaciones vinculadas con el manejo económico de la carrera de Tini y sobre si la evolución del conflicto la había sorprendido. Su respuesta fue contundente y volvió a poner el foco en la cantante: “Me parece una lástima, pero no sé si me sorprendió. Me da pena por ella porque es una mina muy laburadora, que se merece todo lo mejor y ojalá se solucione”.

Mica y Cande Tinelli expresaron sus opiniones en sus redes sobre el caso Tini. Los detalles en #PuroShow. pic.twitter.com/VveKDzfxWM — Puro Show (@puroshowok) August 26, 2026

La tensión entre los Tinelli y los Stoessel había vuelto a quedar expuesta con fuerza tras el lanzamiento de “Ángel”, una canción que despertó viejos conflictos y llevó al plano público diferencias que durante años habían permanecido lejos de los medios.

La reacción de Candelaria al tema "Ángel"

Frente a la pregunta sobre si sintió la necesidad de defender a su padre después del estreno, Candelaria explicó que su reacción fue principalmente familiar: “Soy la hija de la persona que tuvo una canción y fue cantada por mucha gente. Me salió el instinto de hija, pero no tengo nada malo para decir, solo como un alivio, decir ‘qué bueno que las cosas se aclaren’”.

Finalmente, la hija de Marcelo Tinelli reconoció que aquella situación tuvo un impacto emocional importante, aunque aseguró que ya quedó atrás: “Fue un momento re feo, que ya está, lo superamos”.