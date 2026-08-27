La decisión que tomó Alejandro Stoessel tras el escándalo con su hija Tini Stoessel

La familia Stoessel atraviesa una fuerte interna cuando la cantante solicitó una auditoría de sus bienes y se enteró de que no era dueña de nada. La reacción de su papá.

Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más polémicos de su carrera profesional tras conocerse que el patrimonio construido a lo largo de sus más de 15 años no le pertenece. Un informe reveló que la cantante se enteró comprando una cartera en el exterior que su tarjeta de crédito no tenía cupo disponible y estalló la guerra.

El distanciamiento entre Tini y Alejandro Stoessel , su papá y ahora exrepresentante, se habría agudizado cuando solicitó auditar sus bienes de cara a su boda con Rodrigo de Paul. Allí, sus abogados descubrieron que la cantante no era dueña de absolutamente nada. De hecho, uno de los datos más escandalosos fue cuando realizó la gira de "Futttura" que presentó en Tecnópolis con un éxito rotundo y luego recorrió gran parte del país, Sudamérica y Europa.

El caso no para de sumar nuevos capítulos y posturas a favor de la cantante. De hecho, la propia Candelaria Tinelli, hija de Marcelo, fue letal al referirse a la situación y recordó aquel momento que Tini le dedicó "Ángel" a su padre con una fuerte denuncia pública. “La amo a ella, literal”, aclaró Candelaria por Tini. Sin embargo, manifestó: “Este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”.

En la misma línea, Tinelli con quien mantuvo un fuerte enfrentamiento Stoessel por cuestiones laborales, prefirió no opinar del tema, pero sí expresó: “Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos. Así que nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo”.

Tras los comentarios en redes sociales, Alejandro Stoessel eligió tomar una dramática decisión para mantenerse al margen del escándalo. Por ello, en medio de la enorme repercusión que generó la disputa familiar, el productor decidió cerrar su cuenta de Instagram, donde hasta hace poco mantenía presencia activa.

En un primer momento se creyó que la propia cantante había dejado de seguir a su padre aunque se supo con el correr de las horas que esto no había sucedido, sino el cierre de la cuenta del empresario.