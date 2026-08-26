Los memes del conflicto económico de Tini Stoessel con su papá
En las últimas horas trascendió que la cantante pidió revisar el manejo de su patrimonio y la administración de sus sociedades.
Las versiones sobre el conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, generaron mucha preocupación entre los fanáticos de la artista, pero además una catarata de memes.
Después de que trascendieran detalles sobre el supuesto conflicto familiar, los internautas dieron rienda suelta a la imaginación en la red social X, donde volvieron tendencia a la cantante al especular cómo sería un casamiento low cost con Rodrigo De Paul.
“Tini haciendo imprimir su CBU en las invitaciones del casamiento”, “Tini va a cobrar la tarjeta de casamiento”, “El casamiento de Tini va a ser a la canasta”, “El casamiento de Tini va a ser a la gorra”, “Tini en la tarjeta de casamiento: ‘Vengan todos después de doce’”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.
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