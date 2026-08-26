Quién es el diseñador que eligió Tini Stoessel para crear su vestido de novia: ya conquistó a Dua Lipa, Rihanna, Hailey Bieber.

En medio de la crisis familiar que la envuelve, la cantante avanza con los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel eligió al reconocido diseñador Ludovic de Saint Sernin para crear el vestido con el que se casará con Rodrigo de Paul. Pero lo interesante de esta elección, es que la artista no recurrió a un nombre clásico de la moda "de novias".

El diseñador belga criado en París construyó una identidad propia alrededor de una moda sensual, contemporánea y sin fronteras rígidas entre lo femenino y lo masculino. Sus colecciones juegan con transparencias, encajes, cuero, corsetería, lazos y siluetas que siguen de cerca las formas del cuerpo.

Ludovic de Saint Sernin es uno de los nombres favoritos de algunas de las mujeres más influyentes de la moda y la cultura pop actual. Dua Lipa, Rihanna, Kim Kardashian y Hailey Bieber se encuentran entre las celebrities que llevaron sus diseños, mientras que en los últimos años también se sumaron Sabrina Carpenter, Kylie Jenner, Miley Cyrus y Georgina Rodriguez , para la última edición de la MET Gala.

Ludovic de Saint Sernin nació en Bruselas y creció en París, ciudad donde se formó como diseñador. Antes de lanzar su propia firma, trabajó en algunas de las casas más importantes de la moda internacional, entre ellas Dior, Saint Laurent y Balmain. En 2017 presentó su marca homónima y rápidamente comenzó a construir un lenguaje reconocible. Desde sus primeros trabajos, el cuerpo ocupó un lugar central: prendas ajustadas, piel, transparencias, lencería, cordones y detalles de inspiración fetichista se convirtieron en algunos de sus códigos.

Su propuesta también desafió desde el comienzo las fronteras tradicionales de la moda masculina y femenina. Vogue France destacó precisamente el carácter genderless de sus colecciones y esa posibilidad de que una misma prenda pueda ser interpretada indistintamente por un hombre o una mujer.

El toque sensual de sus diseños

Pero no se trata solamente de mostrar el cuerpo. Su trabajo explora la tensión entre lo que se revela y lo que queda sugerido: tejidos transparentes, encajes, cortes precisos, prendas que se ajustan a la silueta y detalles de lencería aparecen una y otra vez en sus colecciones. El diseñador también encontró inspiración en la fotografía y en la cultura queer, con referencias vinculadas al cuerpo, el erotismo y la intimidad. Robert Mapplethorpe fue una influencia importante en su universo creativo.

Su estética combina esas referencias con la cultura pop y con una fuerte mirada sobre los códigos de los años 90 y los 2000. El resultado es una moda provocadora, pero también sofisticada y muy reconocible. La elección de Tini también se entiende al mirar quiénes ya recurrieron a Ludovic de Saint Sernin para sus grandes momentos de moda.

Su trabajo con grandes figuras internacionales

Dua Lipa es una de sus grandes embajadoras. La cantante llevó varias de sus creaciones, entre ellas un vestido de cristales y transparencias que se convirtió en uno de los looks más comentados de Año Nuevo. Rihanna también forma parte de ese selecto grupo. La cantante eligió un diseño del creador para celebrar su cumpleaños, mientras que Kim Kardashian y Hailey Bieber también llevaron sus prendas en distintas oportunidades.

La lista se amplió con una nueva generación de celebrities: Sabrina Carpenter, Kylie Jenner, Charli XCX, Rachel Sennott y Tate McRae, entre otras. En 2025, además, varias estrellas de Hollywood como Anya Taylor-Joy, Mia Goth, Laura Harrier y Ella Hunt fueron fotografiadas con diseños de su colección.

No es casualidad: su ropa tiene una fuerte presencia visual y funciona especialmente bien sobre la alfombra roja, donde la personalidad de quien la lleva forma parte de la propuesta.