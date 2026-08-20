Yanina Latorre aclaró el vínculo entre Tini y sus padres: ¿están o no invitados a la boda con De Paul?

La filosa periodista habló sobre los preparativos del casamiento en medio del distanciamiento entre Tini y sus padres. Qué dijo.

La relación entre Tini y su padre Alejandro Stoessel quedó en el centro de atención debido a un supuesto distanciamiento que transitarían , debido a conjeturas, cierta información que trascendió y apariciones públicas -como su viaje solitario para realizar su vestido de novia en el exterior- que alimentaron los rumores. A un día de la internación del papá de la artista , Yanina Latorre habló sin escrúpulos sobre el vínculo que tienen padre e hija.

Yanina aseguró en Sálvese Quién Pueda (SQP): “Alejandro no está peleado con la hija. Hay un pequeño, si se quiere, distanciamiento laboral pero no hay ninguna pelea", comenzó revelando sobre la relación. Acto seguido a esas declaraciones, la periodista reveló detalles sobre el casamiento y confirmó, si sus padres estarán invitados.

"A mi me dicen que es mentira que no están invitados sus padres al casamiento, todavía nadie recibió la invitación”, confirmó entre su información sobre la ceremonia. A su vez, en otra parte, confirmó que su padre va a estar y cuál será su rol: “A mí me dijeron que Ale va a entrar con ella a la iglesia”.

Luego, en su relato soltó: “Hay quien decía hoy ‘estará estresado por la pelea de Tini’ y no, no está peleado”. “Por ahí hay una conversación que tienen que tener. No me consta. Pero no hay una pelea a muerte. Y no es que no están invitados al casamiento”, contó.

Tras el escándalo, internaron al papá de Tini Stoessel

Alejandro Stoessel, papá de la cantante Tini Stoessel, está internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro y se encuentra en observación. La situación se desencadenó tras la polémica que circuló en las últimas semanas sobre un supuesto pedido de la artista de un nuevo administrador de su carrera artística.

De acuerdo a la primera información que trascendió al aire de LAM (América), el productor ingresó a la clínica tras un fuerte dolor en el pecho "un dolor bastante agudo" que obligó a los especialistas a brindarle rápidamente atención.

“Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, explicó Pepe Ochoa en el programa de América.

Respecto a la salud y estado de ánimo del empresario, explicó: “No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente. Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”.

Por el momento, no hay parte médico oficial. Tampoco Tini se expresó al respecto como lo hizo en 2022 cuando la salud de su padre estuvo en riesgo por un cuadro abdominal agudo que requirió múltiples cirugías y terapia intensiva.

Pese a ello, desde el programa que conduce Ángel de Brito remarcaron que el productor televisivo se encuentra consciente, acompañado y fuera de terapia intensiva.

La salud de Alejandro desde el 2022 siempre fue frágil y de hecho no viajó a los partidos del Mundial en Estados Unidos por cuestiones médicas.