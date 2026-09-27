Yanina Latorre se suma a Telefe: qué pasa con el programa que tiene en América

Yanina Latorre sorprendió al anunciar que tendrá un nuevo desafío en Telefe , aunque su llegada al canal será por tiempo determinado y no implicará su salida de América TV. La panelista continuará al frente de SQP, pero sumará una participación especial vinculada con MasterChef Celebrity . La propuesta estará relacionada con el streaming del canal y tendrá como protagonistas a los participantes que vayan quedando eliminados.

La noticia fue revelada por la propia conductora durante una emisión de su ciclo televisivo, aunque inicialmente decidió jugar al misterio para que sus compañeros descubrieran de quién estaba hablando. “Se suma a MasterChef y no es a cocinar” , adelantó. Luego explicó que se tratará de un programa satélite inspirado en el formato que realizó Santiago del Moro durante otras temporadas del reality, con entrevistas a quienes abandonen la competencia.

Según detalló la periodista, el ciclo todavía no tiene nombre definido y será emitido a través de las plataformas digitales de Telefe. “ Va a haber una entrevista a cada uno de los participantes que vaya saliendo. Es para el streaming”, contó al brindar algunos detalles de la propuesta. De esta manera, la mediática tendrá la tarea de recibir a los concursantes después de su eliminación y protagonizar conversaciones en las que buscará conocer sus sensaciones tras abandonar la cocina.

El anuncio tomó por sorpresa a sus compañeros, aunque Pía Shaw y Nico Peralta rápidamente descubrieron que la protagonista era ella. “Me dio la autorización Juan Cruz Ávila para contarlo. Le voy a hacer la entrevista picante a cada uno de los que salga”, aseguró la panelista, dejando en claro que buscará imprimirle su característico estilo a las conversaciones. Su incorporación se producirá además en un contexto de fuerte exposición para el reality gastronómico.

Por qué Telefe le dio permiso a Yanina Latorre

La llegada a Telefe no significará, de todos modos, un cambio definitivo de pantalla. La comunicadora continuará formando parte de América TV, donde encabeza SQP, y podrá combinar ambas propuestas debido a que los canales pertenecen al mismo grupo empresario. Además, no será su primer vínculo con MasterChef: durante la edición anterior participó como reemplazante de Maxi López, por lo que ya conoce desde adentro la dinámica del programa y el universo que rodea a sus participantes.

Con esta nueva incorporación, la figura televisiva sumará una función diferente a la que desarrolla habitualmente como conductora y panelista. Su objetivo será entrevistar a los eliminados inmediatamente después de abandonar la competencia, con espacio para repasar sus desempeños, las decisiones del jurado y las situaciones que hayan marcado su paso por el ciclo. El proyecto todavía aguarda la confirmación de su nombre y otros detalles, pero la participación ya fue anunciada públicamente.