La Negra Vernaci estalló por los rumores sobre su participación en Masterchef: "No compren"

La periodista se calentó luego de que afirmaran que tuvo cruces con las maquilladoras del reality show.

La Negra Vernaci quedó en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre asegurara que su participación en MasterChef Celebrity estaba en duda por supuestos desacuerdos con la producción. La versión señalaba problemas con las maquilladoras asignadas al programa y diferencias por las obligaciones publicitarias incluidas en el contrato. Sin embargo, la locutora salió rápidamente a desmentir los rumores y manifestó su enojo por la información que comenzó a circular.

La conductora habló del tema en Amanece que no es poco, el ciclo que integra en Olga, y cuestionó directamente las versiones sobre su llegada al reality de Telefe. “Yo no sé de dónde salen las noticias, seguramente salen del mismo lugar donde uno está ”, comenzó diciendo. Después se refirió puntualmente a la información que indicaba que había tenido problemas con distintas profesionales encargadas de su maquillaje durante las pruebas previas.

En ese sentido, la preentadora negó de manera contundente haber cambiado tres maquilladoras porque ninguna la conformara. “Pero ya vi que me decían: ‘Escuché que dijeron que no vas a estar porque cambiaste tres maquilladoras’”, relató antes de responder a esa versión. “ Es mentira, no compren fruta podrida . Yo tengo la maquilladora de toda mi vida, no cambié tres maquilladoras”, afirmó la locutora, visiblemente molesta por la forma en que se presentó la situación.

El rumor había sido difundido por la comunicadora, quien contó que Vernaci había realizado distintas pruebas de maquillaje para MasterChef Celebrity y que no había quedado conforme con las profesionales propuestas. Según la versión de la panelista, la producción incluso le habría ofrecido la posibilidad de llevar a su propio equipo, pero la locutora habría reclamado que el programa debía solucionar el inconveniente. Esa situación habría generado preocupación antes del comienzo de las grabaciones.

A la cuestión estética se sumó otro supuesto conflicto relacionado con el contrato. La ex angelita de LAM sostuvo que Vernaci tampoco estaría de acuerdo con determinadas obligaciones comerciales que tendría que cumplir durante el programa. En particular, mencionó publicidades vinculadas con productos utilizados en el reality. De acuerdo con esa versión, la locutora consideraría que el acuerdo era demasiado exigente y no estaría dispuesta a aceptar todas las condiciones planteadas por la producción.

"Tengo que desmentir pelotudeces"

Frente a ese panorama, la figura radial aseguró que no piensa convertirse en una persona que responda permanentemente cada rumor relacionado con su desembarco televisivo. “Es parte del juego de entrar a la tele: tener que desmentir pelotudeces”, sostuvo. Y agregó: “Yo no me voy a dedicar a eso, lo voy a hacer esta sola vez nada más y después digan lo que quieran”. De esa manera, buscó cerrar la polémica.

Sin embargo, Vernaci también reconoció un dato que mantiene abierta la incertidumbre sobre su participación: todavía no firmó formalmente el contrato con MasterChef Celebrity. “Dicho todo esto, es mentira lo que dicen”, remarcó al finalizar su descargo. La aclaración no implica que haya confirmado una baja, sino que contradice los motivos que se difundieron para explicar una eventual salida antes del inicio del programa.