Sorpresa mundial: Lady Gaga fue mamá tras ocultar su embarazo 9 meses

La estrella del pop reapareció públicamente de la manera más inesperada tras finalizar su gira. Unas fotografías familiares confirmaron el secreto mejor guardado de Hollywood.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el mundo del espectáculo. Lady Gaga se convirtió en las últimas horas en madre por primera vez a los 40 años, después de mantener su embarazo en secreto durante los nueve meses completos de gestación.

Las primeras imágenes que confirmaron la noticia las publicó Page Six , que fotografió a la cantante durante un paseo en el norte de California con un recién nacido en brazos envuelto en un fular. A su lado, Michael Polansky , su pareja desde 2020, caminaba junto a ella. Nadie lo vio venir.

El hermetismo fue absoluto. Ni la propia artista ni su equipo habían anunciado el embarazo. Las últimas apariciones públicas de Lady Gaga —en los Grammy, la Super Bowl, el estreno de El diablo viste de Prada 2 en Nueva York y la presentación de su gira Mayhem para Apple TV en Los Ángeles— no revelaban ningún signo visible de gestación.

La cantante cerró su gira mundial "The Mayhem Ball" en abril de 2026, después de 86 actuaciones en nueve meses de trabajo ininterrumpido, y desde entonces prácticamente desapareció del foco público. Lo que nadie sabía es que en ese retiro estaba atravesando su embarazo.

Los representantes de la artista no respondieron ninguna consulta de los medios. Por esa razón, los datos más básicos sobre el nacimiento todavía son desconocidos: no se saben el nombre del bebé, su sexo ni la fecha exacta en que nació. Tampoco se confirmó el hospital ni si Gaga llevó el embarazo personalmente o si se recurrió a otro método para formar la familia.

Lady Gaga mamá: quién es Michael Polansky, el padre del bebé

Michael Polansky tiene 42 años, es graduado de Harvard y tiene su propia empresa tecnológica. Su fortuna está estimada en 600 millones de dólares, una cifra que, sumada a los 900 millones de dólares de Lady Gaga, hace de esta pareja una de las más adineradas de Hollywood. La relación entre ambos comenzó en 2020 y, si bien siempre fue discreta, hubo en los últimos meses versiones que apuntaban a una boda secreta, aunque ninguna fue confirmada oficialmente.

Desde hacía un tiempo, Lady Gaga había expresado públicamente su deseo de tener un hijo. Lo mencionó en entrevistas y fue un tema recurrente en sus conversaciones sobre el futuro. La llegada del bebé, aunque sorpresiva en su forma, no fue una decisión repentina para quienes la conocen de cerca.

La cantante, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, construyó una de las carreras más versátiles de la música pop contemporánea: de los éxitos globales como Poker Face y Bad Romance a la consagración cinematográfica con Ha nacido una estrella y el Oscar por Shallow en 2019.

Ahora, su proceso de reinvención constante suma un capítulo que ninguno de sus fanáticos esperaba encontrar en las noticias de este jueves: la foto de Lady Gaga caminando con su hijo en brazos, por primera vez, en el norte de California.