El dramático relato de Iliana Calabró sobre la salud de su pareja: "No está bien"

A casi dos meses de la internación de Luis Alberto De Stefano, Iliana Calabró volvió a hablar sobre el delicado estado de salud de su pareja y reconoció que todavía atraviesan una etapa difícil. El empresario marmolero sufrió un severo cuadro pulmonar que se agravó por una neumonía y su EPOC de base, por lo que permaneció internado en terapia intensiva durante varias semanas. Ahora, la actriz aseguró que su evolución es favorable, aunque todavía necesita tiempo para recuperarse.

En diálogo con Desenchufadas, la conductora brindó detalles sobre el proceso que atraviesa el empresario y fue cautelosa al describir su estado actual. “No está bien todavía” , afirmó al ser consultada por la recuperación. Sin embargo, inmediatamente aclaró que hubo una evolución positiva respecto del momento más crítico de la enfermedad: “Está mucho mejor a como empezamos esto hace casi dos meses” . La recuperación será progresiva debido al extenso período que permaneció internado.

“Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces necesita una rehabilitación ”, explicó la presentadora. En ese sentido, remarcó que el objetivo ahora es que De Stefano pueda recuperar paulatinamente su vida cotidiana después de atravesar una internación tan prolongada. “Cuando está mucho tiempo internado se tiene que rehabilitar para recuperar su vida normal”, señaló. La artista evitó dar precisiones médicas sobre el tratamiento actual, pero dejó claro que la recuperación todavía requiere esfuerzo y acompañamiento.

El cuadro había generado enorme preocupación a comienzos de agosto, cuando trascendió que el empresario se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos. En ese momento, se informó que padecía EPOC desde hacía años y que una neumonía había agravado considerablemente su condición respiratoria. La situación llegó a ser crítica: De Stefano permaneció en terapia intensiva y fue intubado mientras los médicos intentaban estabilizarlo. Calabró, por entonces, había pedido cautela y acompañaba diariamente su evolución.

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Durante aquellos primeros días, la actriz había contado que su pareja era “muy fuerte” y que ya había atravesado otros problemas de salud. “Ya salió de varias, así que esta no va a ser la excepción”, había dicho desde la puerta de la clínica. Según informó LA NACION en agosto, el empresario había mostrado una leve mejoría durante esos días, aunque los médicos esperaban una evolución lenta por la complejidad del cuadro. También se había señalado que De Stefano venía atravesando otros problemas de salud durante el mes previo a la internación.

La ocasión en la que De Stefano estuvo a punto de morir

Ahora, casi dos meses después, Calabró reveló además la dimensión que tuvo el episodio para su entorno. “Estuvo a un paso de pasar al otro lado”, confesó conmovida al recordar el momento más grave. La actriz contó también que durante su paso por Salta, donde fue entrevistada, recibió estampitas de la Virgen del Milagro para llevarle a su pareja. El gesto refleja el impacto que tuvo la internación y la incertidumbre que atravesó la familia durante las semanas más delicadas.

Iliana Calabró y Luis Alberto De Stefano están juntos desde 2023 y conviven desde hace varios años. El empresario, de 66 años, se dedica al rubro del mármol y se mantuvo siempre alejado de la exposición mediática de su pareja. La actriz había contado que ambos fueron presentados por amigos en común, entre ellos la abogada Ana Rosenfeld y el joyero Jorge Smok. En 2024, Calabró describía la relación como un vínculo “puro y sano” y destacaba el acompañamiento mutuo en la vida cotidiana.

La recuperación de De Stefano llega después de otro episodio que había generado preocupación en la pareja. En enero de 2025, el empresario sufrió un fuerte accidente de tránsito en Caballito, cuando una ambulancia chocó contra el vehículo que conducía por la zona de Ángel Gallardo y Honorio Pueyrredón. En aquella oportunidad, Calabró definió el episodio como una “desgracia con suerte”, ya que su pareja sufrió golpes pero no tuvo heridas de gravedad. Más de un año después, la nueva internación volvió a poner a la familia en alerta.