Qué dijo Iliana Calabró al ver a su ex marido preso

Fabián Rossi , el ex marido de la mediática Iliana Calabró , fue el primero de los seis condenados en la causa de “La Ruta del dinero K” en presentarse en Comodoro Py para quedar detenido. La orden de detención se presentó tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó las sentencias por el delito de lavado de dinero.

Con respecto al momento “más triste de su vida”, la hermana de Marina Calabró declaró: “No seguí el caso hasta ahora. Es el papá de mis hijos, solo trato de acompañarlos a ellos. Me duele lo que sufre mi familia con todo esto”.

image.png

Además de Fabián Rossi, otro de los empresarios que está condenado en la misma causa es Lázaro Báez, que actualmente cumple prisión domiciliaria a partir de una condena por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”.

Los condenados recibieron penas de prisión por tener distintos grados de participación en la maniobra que permitió a Lázaro Báez lavar 55 millones de dólares a través de la financiera S.G.I, conocida como “La Rosadita”.

El durísimo desplante que sufrió Marina Calabró por parte de su madre

Las tensiones en la familia Calabró vuelven a estar en el centro de la escena. En un reciente video que Iliana Calabró compartió en sus redes sociales, su madre, Coca Calabró, lanzó un comentario que no pasó desapercibido y que encendió las alarmas sobre un posible nuevo desencuentro con su hija menor, Marina Calabró.

image.png

La grabación, que parecía un simple registro de los preparativos para el cumpleaños de Mirtha Legrand, terminó convirtiéndose en el foco de especulación sobre la relación entre las hermanas. En el video, Iliana le consulta a su madre si tenía todo listo para asistir a la celebración de los 98 años de la diva de la televisión. Luego, entre risas, le pregunta quién la ayudó a prepararse, a lo que Coca responde sin dudar: "Iliana, mi única hija".

El comentario no tardó en generar repercusiones, ya que podría interpretarse como un dardo hacia Marina Calabró, quien no estuvo presente en los preparativos. Si bien Iliana sonrió ante la respuesta de su madre y optó por no hacer más comentarios, su decisión de publicar el video en redes sociales llamó la atención y reavivó las versiones de una posible tensión familiar.

La relación entre las hermanas Calabró ha estado marcada por altibajos. En el último tiempo, habían dado señales de reconciliación tras la controversia que surgió cuando Iliana reveló públicamente el romance de Marina con el periodista Rolando Barbano, antes de que ella lo confirmara.

image.png

Sin embargo, este nuevo episodio pone en duda si realmente lograron limar asperezas. En el pasado, tanto Iliana como Coca ya habían manifestado su descontento por la ausencia de Marina en ciertos encuentros familiares. En reiteradas ocasiones, la menor de las Calabró ha explicado que su agenda laboral le impide compartir tanto tiempo como le gustaría con su familia, pero los reclamos no han cesado.

No es la primera vez que Coca Calabró lanza comentarios que generan revuelo. En diversas entrevistas, ha manifestado su preferencia por Iliana cuando se trata de compartir momentos y eventos importantes, lo que ha sido interpretado por algunos como una clara diferencia entre sus hijas.