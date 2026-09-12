La últimas novedades sobre la salud de Soledad Silveyra.

Soledad Silveyra permanece internada en el Sanatorio Otamendi luego del accidente doméstico que sufrió el domingo 6 de septiembre. La actriz debió ser trasladada al centro médico tras una fuerte caída que derivó en una fractura de pelvis y continúa bajo atención médica, acompañada por sus familiares.

En las últimas horas se conocieron nuevas precisiones sobre su estado de salud. El periodista Daniel Ambrosino utilizó su cuenta de X para actualizar la información y aseguró que la actriz atraviesa este momento con una mejoría en su estado anímico. Según detalló, “Solita sigue internada después de la caída que sufrió”, aunque remarcó que actualmente “está de mucho mejor ánimo”. La evolución física, en tanto, no presenta grandes modificaciones, pero la mejora en su disposición emocional es considerada un dato alentador mientras continúa con el tratamiento indicado por los médicos.

Uno de los datos más importantes que aportó Ambrosino está relacionado con la posibilidad de una intervención quirúrgica. De acuerdo con la información difundida por el periodista, Soledad Silveyra no deberá ser operada . Sin embargo, la recuperación demandará tiempo y la actriz deberá mantener un período extenso de reposo. “Será necesario un reposo largo”, explicó Ambrosino al referirse al proceso que deberá afrontar la protagonista. La noticia representa un alivio dentro del cuadro que atraviesa la actriz, que continúa internada en el Sanatorio Otamendi mientras avanza su recuperación.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Solita

La información sobre la caída de Soledad Silveyra había trascendido inicialmente a través de Pepe Ochoa en LAM, programa emitido por América TV. Según relató el periodista, la actriz se encontraba en su casa cuando sufrió el accidente y posteriormente fue trasladada al Sanatorio Otamendi. El episodio se produjo mientras Silveyra ya atravesaba una dificultad física previa. La actriz padecía trocanteritis, una afección que le generaba fuertes dolores en la zona de la cadera.

Luego de la caída, el cuadro se agravó y se confirmó una fractura de pelvis. De acuerdo con el relato difundido, Silveyra se encontraba sola en su domicilio cuando ocurrió el accidente y fue ella misma quien consiguió comunicarse con su hijo Facundo para pedir ayuda. Actualmente, la actriz continúa acompañada por sus seres queridos y bajo seguimiento médico. Aunque deberá afrontar un período prolongado de reposo, la confirmación de que no necesitará una operación y su mejor estado de ánimo aparecen como las principales noticias positivas en medio de su recuperación.