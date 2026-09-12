Tini Stoessel estalló en medio del escándalo familiar: "Su primera reacción"

La cantante se encontró con un grave problema vinculado a la situación de seis de sus bailarines.

La gira internacional de Tini Stoessel quedó atravesada por una nueva interna familiar luego de que seis bailarines de su equipo fueran excluidos de los próximos shows en Estados Unidos. La decisión, que afecta a la mitad de su staff, habría generado un fuerte malestar en la cantante y sumó tensión a la disputa que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, y Aquiles Ojo, socio de la productora Futura. El conflicto se conoció mientras la artista se encontraba en México.

Según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, el problema surgió porque la empresa no gestionó las visas de trabajo correspondientes para seis bailarines que se incorporaron recientemente al equipo. Por ese motivo, no podrían viajar junto a la cantante para las presentaciones previstas en territorio estadounidense. “Le agarró tanta bronca que su primera reacción fue ‘no hago el show de Miami’” , contó el periodista al describir el impacto que tuvo la noticia.

El comunicador explicó que la situación provocó un fuerte enfrentamiento dentro del entorno de la artista y que incluso hubo llanto entre los integrantes del equipo afectados por la decisión. “ El mensaje que tomó Tini es ‘yo no soy la empleada de nadie’ y del otro lado, ‘ella es mi empleada y va a acatar’”, señaló. En ese contexto, el periodista vinculó la reacción de la cantante con una fotografía que publicó en sus redes sociales, en la que realizó un gesto de fuerza.

[AHORA] Por decisión de Alejandro Stoessel, los bailarines de "Tini" cobraban $8.000.000 por "2 meses de ensayos" y "8 shows", pero "sin viáticos", según AMÉRICA: en México, la cantante les preguntó cuánto ganaban y triplicó todos los sueldos. https://t.co/yBERKlCyOL pic.twitter.com/OOAsJE5HvQ — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 4, 2026

La disputa se suma a la tensión que ya existe alrededor de la relación profesional entre la cantante y su padre, quien participa de la estructura de la productora junto a Ojo. En los últimos días, la artista también había lanzado una fuerte indirecta durante uno de sus shows, mientras distintas versiones señalaban diferencias por el manejo de su carrera. Ahora, la exclusión de los bailarines volvió a exponer el conflicto y puso en duda cómo continuará la gira norteamericana.

Cómo será la gira Futttura de Tini Stoessel

La controversia ahora alcanza directamente a la gira Futttura, que durante septiembre continúa por América Latina después de sus presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Costa Rica. El calendario contempla nuevas fechas en El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador, antes de retomar los shows en Estados Unidos. La gira continuará luego por Guatemala y México y tiene previstas presentaciones en España durante enero de 2027.