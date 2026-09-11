Rodrigo Lussich destrozó en vivo a la mamá de Tini Stoessel: qué le dijo
La mamá de Tini Stoessel se negó a hablar con Instrusos tras su llegada a Ezeiza y Lussich enfureció.
En medio de la polémica familiar que rodea a Tini Stoessel y su patrimonio, Mariana Muzlera regresó a la Argentina el 10 de septiembre y quedó en el centro de la escena por su actitud frente a la prensa. La madre de la cantante fue abordada por Alejandro Guatti en el aeropuerto de Ezeiza, pero decidió no responder ninguna de las preguntas.
La situación ocurrió mientras continúa la repercusión por la auditoría que Tini habría solicitado sobre su patrimonio y las versiones vinculadas a su familia. En ese contexto, el cronista de Intrusos intentó obtener declaraciones de Mariana, aunque no consiguió respuestas: “Llegó a Ezeiza luego de que Tini, en otro de los recitales, hiciera mención a la situación que está pasando. Nosotros intentamos preguntarle por los temas de actualidad que la involucran a ella y a Alejandro Stoessel, pero el silencio es total y cierra abruptamente la puerta de la camioneta”, relató el notero.
Mariana Muzlera evitó responder las preguntas de la prensa
Según mostró el programa de América, Guatti siguió a la mamá de Tini Stoessel mientras intentaba consultarle por las distintas versiones que circulan en torno a la situación familiar. Sin embargo, Mariana permaneció en silencio y finalmente se retiró del lugar: “Se va. Intrusos intentó hablar con la madre de Tini Stoessel”, concluyó el cronista.
La reacción de Rodrigo Lussich no tardó en llegar una vez finalizado el informe. El conductor cuestionó duramente la actitud de Muzlera y apuntó directamente contra su comportamiento frente a las cámaras: “Ay, qué mal llevada esa mujer, por favor. No podía expresar nada. Es malísima. Una cara de ojete”.
La crítica de Rodrigo Lussich a la mamá de Tini
Lussich continuó con sus comentarios y atribuyó parte de la actitud de Mariana al cansancio provocado por el viaje: “Aparte estaba mal dormida, recién había bajado. Gran trabajo de Guatti”, lanzó Lussich, indignado. A su vez, Camilo García destacó la cantidad de preguntas que el cronista le realizó a la madre de la artista durante el momento registrado en Ezeiza: “Le hizo 16 preguntas”, reparó el panelista.
Pese a la insistencia del periodista, Mariana Muzlera mantuvo el silencio durante todo el encuentro y evitó hacer declaraciones sobre las cuestiones que actualmente involucran a Tini Stoessel y a Alejandro Stoessel. La escena volvió a poner el foco sobre la familia de la cantante, en medio de una polémica que continúa generando repercusiones en los medios.
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