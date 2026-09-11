Rodrigo Lussich destrozó en vivo a la mamá de Tini Stoessel: qué le dijo

La mamá de Tini Stoessel se negó a hablar con Instrusos tras su llegada a Ezeiza y Lussich enfureció.

En medio de la polémica familiar que rodea a Tini Stoessel y su patrimonio, Mariana Muzlera regresó a la Argentina el 10 de septiembre y quedó en el centro de la escena por su actitud frente a la prensa. La madre de la cantante fue abordada por Alejandro Guatti en el aeropuerto de Ezeiza , pero decidió no responder ninguna de las preguntas.

La situación ocurrió mientras continúa la repercusión por la auditoría que Tini habría solicitado sobre su patrimonio y las versiones vinculadas a su familia. En ese contexto, el cronista de Intrusos intentó obtener declaraciones de Mariana, aunque no consiguió respuestas: “Llegó a Ezeiza luego de que Tini, en otro de los recitales, hiciera mención a la situación que está pasando. Nosotros intentamos preguntarle por los temas de actualidad que la involucran a ella y a Alejandro Stoessel, pero el silencio es total y cierra abruptamente la puerta de la camioneta”, relató el notero.

Según mostró el programa de América, Guatti siguió a la mamá de Tini Stoessel mientras intentaba consultarle por las distintas versiones que circulan en torno a la situación familiar. Sin embargo, Mariana permaneció en silencio y finalmente se retiró del lugar : “Se va. Intrusos intentó hablar con la madre de Tini Stoessel”, concluyó el cronista.

El motivo por el cual Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo De Paul.

La reacción de Rodrigo Lussich no tardó en llegar una vez finalizado el informe. El conductor cuestionó duramente la actitud de Muzlera y apuntó directamente contra su comportamiento frente a las cámaras: “Ay, qué mal llevada esa mujer, por favor. No podía expresar nada. Es malísima. Una cara de ojete”.

La crítica de Rodrigo Lussich a la mamá de Tini

Lussich continuó con sus comentarios y atribuyó parte de la actitud de Mariana al cansancio provocado por el viaje: “Aparte estaba mal dormida, recién había bajado. Gran trabajo de Guatti”, lanzó Lussich, indignado. A su vez, Camilo García destacó la cantidad de preguntas que el cronista le realizó a la madre de la artista durante el momento registrado en Ezeiza: “Le hizo 16 preguntas”, reparó el panelista.

Pese a la insistencia del periodista, Mariana Muzlera mantuvo el silencio durante todo el encuentro y evitó hacer declaraciones sobre las cuestiones que actualmente involucran a Tini Stoessel y a Alejandro Stoessel. La escena volvió a poner el foco sobre la familia de la cantante, en medio de una polémica que continúa generando repercusiones en los medios.