Finalmente Tini Stoessel rompió el silencio y dijo una frase contundente: "No estoy loca"

Tini expresó un malestar más profundo vinculado con la manera en que sus padres participaron históricamente de sus decisiones personales.

En medio de la creciente tensión familiar que involucra a Tini Stoessel , la cantante decidió romper el silencio y dar su propia versión sobre el conflicto que mantiene con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La artista se comunicó con Ángel de Brito durante la emisión de su programa y dejó fuertes definiciones sobre el momento que atraviesa.

A través de mensajes enviados directamente al conductor, Tini se refirió a las versiones que circularon en los últimos días y buscó dejar en claro cómo se encuentra frente a esta situación: “Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados” , reveló la cantante.

Según explicó, se trata de una etapa compleja, aunque aseguró que se mantiene firme en las decisiones que tomó. “Estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”, expresó Tini al hablar de su presente profesional y personal.

Ángel de Brito, por su parte, hizo una aclaración antes de compartir las declaraciones de la artista. El conductor remarcó que se trataba de mensajes enviados por la propia Tini y que no eran una interpretación suya: “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, enfatizó.

El pedido de auditoría que profundizó el conflicto familiar

Uno de los principales puntos que habría generado el enfrentamiento entre Tini Stoessel y su padre está relacionado con la administración de su carrera. La cantante le habría solicitado a Alejandro Stoessel una auditoría para conocer en detalle los movimientos vinculados a los años de trabajo.

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De acuerdo con lo relatado por De Brito, cuando Alejandro le entregó la información solicitada, Tini consideró que los datos no estaban completos. Por ese motivo, le reclamó que presentara todos los registros correspondientes al período en el que estuvo al frente de distintos aspectos de su carrera.

La situación también alcanzó al proyecto Futttura, uno de los emprendimientos más importantes de la artista. Según la versión expuesta por De Brito, Tini sostiene que “Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video”. Sin embargo, el proyecto figura a nombre de su padre, un punto que habría provocado nuevas diferencias.

Tini y su reclamo por las decisiones sobre su vida

Además de las cuestiones económicas y profesionales, la cantante habría expresado un malestar más profundo vinculado con la manera en que sus padres participaron históricamente de sus decisiones personales. “Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo”, relató De Brito.

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En ese contexto, también se mencionaron situaciones cotidianas que la artista habría vivido durante años. Entre ellas, que nunca pudo tener un auto propio mientras otros integrantes de su familia sí contaban con uno y que, según esta versión, era presionada para aceptar determinados canjes que no quería promocionar en sus redes sociales.