El periodista que conduce LAM se metió en el escándalo y habló sobre la relación que mantuvieron la periodista y la madre de la artista.

Ángel De Brito contó los motivos por los que Yanina Latorre dejó de hablar con la madre de Tini Stoessel

Yanina Latorre desató un escándalo por un descuido en vivo, donde se filtró por su micrófono una comunicación telefónica con Mariana Muzlera , la madre de Tini Stoessel . Ante esa situación, y luego de haber llamado, la madre le pidió expresamente que no exponga públicamente que se había comunicado con ella, pero fue tarde debido a que todo se estaba escuchando por la transmisión en vivo .

Después de ese llamado y haciéndose eco de lo sucedido, Ángel De Brito contó que la relación entre la periodista y la madre de la artista estaba rota por distintas situaciones.

" Se dejaron de hablar porque Yanina se pudrió de ella y de otras amigas del grupo”, dijo el filoso periodista, contextualizando sobre el desenlace de la relación que mantenían. De esta manera, la periodista le habría puesto fin a la relación con Mariana y un grupo de amigas de ella.

Yanina Latorre hizo enojar a los españoles y están furiosos: "Solo escupe m... por la boca".

En su relato, contó que según las afirmaciones de la propia Latorre, le llamaban la atención algunas actitudes que no eran de su gusto. “Parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina ”, reveló De Brito.

No solo se trataba de una cuestión energética, sino que habría descubierto algunos comportamientos que le hicieron ruido. “Le hacían cositas por atrás, entonces se bajó de ese grupo”, contó Ángel.

Cabe recordar que la periodista había forjado una relación por el vínculo que tienen Tini y su hija Lola.

Yanina: Hola Mariana



Mama de Tini: Hola Yanina



Yanina: Estoy al aire, queres que hablemos después?



Mama de Tini: Si, pero no digas que te llame.



Yanina: Es que ya estas al aire.



Mama de Tini: No quiero que sepan que hable con vos.



Yanina: Es que esta al AIRE, te llamo… pic.twitter.com/J3PDF0Qqse — (@Pampa139) August 26, 2026

La inesperada decisión de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sobre la boda

El conflicto de Tini Stoessel y su papá Alejandro Stoessel se originó a partir de la boda que se llevará adelante en diciembre próximo de la cantante con Rodrigo de Paul. Es que cuando trascendió que se firmaría un acuerdo prenupcial antes del casamiento estalló la guerra familiar por el patrimonio de la artista de 29 años.

Sin embargo, ese rumor podría quedar atrás con la nueva e inesperada versión sobre lo ocurrido realmente y está relacionado con el casamiento. Según trascendió, la pareja nunca pensó en casarse por iglesia ni por civil.

Fue Yanina Latorre al aire de SQP (América) que reveló que, de acuerdo a la información familiar, "nunca se habló de un prenupcial porque ellos no se van a casar por iglesia, van a hacer una fiesta para coronar su amor".

Luego, detalló lo que dijo su fuente: “No se van a casar por iglesia, entonces, nunca existió la charla de Tini con los padres porque ellos no van a firmar nada legal”.

Para respaldar esta data, la conductora les mostró a sus compañeros quién fue la que le envió todos estos detalles y ellos coincidieron en que se trataba de un bombazo inobjetable. “Todo de primera mano”, valoró la panelista Majo Martino al ver con quién conversaba Latorre.

La reacción de Rodrigo De Paul a los rumores de conflicto entre Tini Stoessel y sus padres.

La reacción de Rodrigo De Paul a los rumores de conflicto entre Tini Stoessel y sus padres.