Telefe abrió la convocatoria para MasterChef Junior

Verónica Lozano se pondrá al frente del reality que tuvo la última edición en 2015. ¿Cuándo arrancará el programa?

A 15 años de la primera edición de MasterChef Junior , Telefe vuelve a apostar al formato y abre la convocatoria para niños y niñas que serán parte de la nueva temporada del certamen de cocinas más visto de la televisión argentina.

La tercera temporada será conducida por Verónica Lozano y, por el momento, no tiene fecha confirmada de estreno. En cuanto a la casting está destinado a chicos entre 8 y 13 que "les encante cocinar", se detalla en el formulario de inscripción. Un dato que resalta la convocatoria es que los inscriptos tienen que tener esa edad desde el comienzo de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2026.

El reality se grabará los sábados y serán los padres o tutores quienes tendrán que acompañar a sus hijos a las grabaciones de los programas. Al mismo tiempo, se cree que la emisión de los mismos sea durante el fin de semana aunque no está definido si será sábado y domingo o solo un día.

El reality tuvo su primera edición en 2015 con la conducción de Mariano Peluffo y el jurado conformado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis. En aquella edición María Sassola fue la ganadora y se llevó como premio un viaje a Disney, una batería de cocina, una beca de estudio y el trofeo consagratorio.

Meses más tarde y debido al éxito, Telefe apostó a la segunda temporada que lo consagró campeón a Sebastián Flores, un jovencito de apenas 12 años, nacido en España. Al momento de participar en el programa era el más chico de la competencia, deslumbró a los jurados con sus complejos platos y su encantador acento mallorquín.

Requisitos para participar en MasterChef Junior

Los interesados en participar del casting deberán ingresar a mitelefe.com/convocatoria-infantil y completar el formulario de inscripción. Para completar la información solicitada entre ellos, nombre y apellido, grado, género se requiere la ayuda de un tutor legal, madre o padre.

Además, deberá subir una foto del rostro y del plato que mejor te sale, dulce o salado y un video breve subido de manera pública a tu red social de preferencia.

Otro dato que destaca la convocatoria es que el padre, madre o tutor deberá acompañar los días sábados (entre octubre de 2026 hasta mediados de febrero de 2027) a los elegidos para la competencia.