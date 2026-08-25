Sin pelos en la lengua: los desopilantes comentarios de Martin Cirio como "coach espiritual" de Popstarss

Martín Cirio tuvo su esperado debut como coach espiritual de Popstars, Telefe , y rápidamente dejó en claro que su participación estará marcada por el humor ácido y las ocurrencias que lo caracterizan. En su primera intervención, el influencer tuvo como “afortunada” a Kala Bidner, una de las cantantes que busca conquistar un lugar en el reality musical .

A pocos segundos de que la participante comenzara su audición, Cirio reparó especialmente en su vestimenta. Lejos de realizar una devolución convencional, decidió hacer uno de sus particulares comentarios y provocó un momento de tensión y humor antes de que Kala pudiera cantar: “Qué look ese. Toda la ropa te la agarró el perro, te agarró la ropa el perro, nena" , le lanzó Cirio a la participante, haciendo referencia de manera irónica al particular aspecto de su vestuario.

Kala Bidner tomó la observación con buena onda y decidió seguirle el juego al humorista. En lugar de incomodarse por sus palabras, respondió con simpatía y hasta elogió a Martín Cirio . La cantante le aseguró que “es el uno” y manifestó que lo ama. Además, aprovechó el intercambio para revelar un detalle particular sobre el look que había elegido para presentarse en Popstars: ella misma había sido la encargada de confeccionar su vestuario.

La participante también contó cómo vivió los minutos previos a su audición y reconoció los nervios que sintió antes de enfrentarse al desafío. “Dije ‘es mi oportunidad’”, aseguró Kala al explicar el motivo por el que decidió aprovechar ese momento para mostrarse frente al jurado y al equipo del programa.

Sin embargo, la confesión no terminó allí. La cantante admitió que también “estuve cag… en las patas” antes de realizar su presentación, una expresión que inmediatamente volvió a despertar el particular sentido del humor de Cirio: “No sé si una estrella pop usa ese vocabulario, nena”, le advirtió Martín en otro pase de comedia, continuando con el intercambio que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la audición.

Martín Cirio, una presencia diferente en Popstars

Con este debut, Martín Cirio comenzó a mostrar cuál será su impronta dentro de Popstars. Su rol como coach espiritual promete combinar acompañamiento a los participantes con comentarios filosos, espontaneidad y situaciones humorísticas. El primer encuentro con Kala Bidner dejó en claro que las audiciones no estarán enfocadas únicamente en la música. La personalidad de cada participante, su actitud y hasta sus elecciones de vestuario podrán convertirse en disparadores para las particulares devoluciones de Cirio.