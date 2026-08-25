¿Fue un fracaso el debut de Popstars a 25 años de la primera temporada?

Telefe apostó al formato que le dio vida a Bandana en 2001. Nicolás Vázquez es el conductor del programa y hubo debut inesperado.

Después de meses de convocatoria más de 3.000 jovenes participaron del primer programa de Popstars . El reality que busca a la próxima banda pop de la Argentina comenzó este lunes 24 de agosto y a 25 años de la primera edición que dio origen al exitoso grupo Bandana.

La nueva temporada registró un total de 15.000 inscriptas y el jurado eligió a 3.000 que vibraron en la audición presencial en el Parque de la Ciudad ante la atenta mirada de Charlie García, Nicki Nicole y Ángela Torres. Cada participante tuvo 30 segundos para cantar y los coaches vocales se encargaron de elegir a las 200 que pasaron de etapa.

En materia de rating, el estreno de Popstars no fue lo esperado si se compara con los formatos que tiene Telefe al aire y sobre todo pensando en la expectativa que generó el regreso de un reality tan exitoso en 2001.

Con la conducción de Nicolás Vázquez, el programa arrancó a las 21.30 con un piso de 10 puntos que fue variando con el correr de los minutos. Cuando las participantes tomaron el protagonismo de la pantalla, el rating trepó a 11.6 y el pico más alto fue sobre el final del programa con 11.9 ya que luego comenzaba la gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada con un duelo telefónica de dos exhermanitas como Solange Abraham y Tamara Paganini, quien finalmente fue eliminada por el público.

Si se analiza el rating del debut, no fue lo mejor para un formato que era esperado por miles de fanáticos de las primeras ediciones allá por el 2001. De hecho, los estrenos de MasterChef Celebrity como de Gran Hermano han registrado números más altos de lo que ocurrió en la noche del lunes 24 de agosto.

En el caso del debut de MasterChef Celebrity 2025, el rating fue de 17.2 puntos, heredando un gran piso de audiencia que coincidió con la final de La Voz Argentina. Mientras que el debut de Gran Hermano: Generación Dorada en 2026 se benefició de un piso de 19 puntos que le dejó la previa del certamen de cocina, ciclo liderado por Wanda Nara, que programó para ese día una gala de eliminación.

Quizás el bajo rating del debut de Popstars se atribuye al programa que lo antecede es el noticiero central de Telefe. Vale aclarar que la decisión del canal fue que Pasapalabra con Iván De Pineda se traslade al fin de semana para mantener el rating.

No hay dudas que habrá que esperar para ver si el formato va ganando público con el correr de las galas y sobre todo cuando se conozcan las historias de las participantes que sean las elegidas para formar parte del nuevo grupo pop de Argentina.