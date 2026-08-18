Cuenta regresiva para Popstars en Telefe: qué día arranca y a qué hora.

Tras tanta espera, finalmente Telefe confirmó cuándo se estrena Popstars , el reality de talentos que promete encender la pantalla. "Llega tu momento de brillar en Popstars con Nico Vázquez, Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García ", anunciaron desde las redes sociales.

"Se encienden las luces del escenario donde los sueños se hacen realidad", agregaron en el posteo en el que el canal de las pelotas confirmó cuándo saldrá al aire el esperado reality show.

"El próximo lunes 24 de agosto, Popstars a las 21.30 con Nico Vázquez por Telefe y Disney Plus", comunicaron en redes sociales. Además del jurado, forman parte del programa Sofía Gonet, Julieta Poggio y Valen Rizzuti como hosts digitales, y Martín Cirio como coach de los participantes. De esta manera, empieza la cuenta regresiva para que Popstars revolucione la pantalla de Telefe y Disney+ . Con la conducción de Nicolás Vázquez , el exitoso formato musical se prepara para su llegada con una propuesta completamente renovada.

Las participantes seleccionadas se enfrentarán a exigentes etapas de entrenamiento, talento y desafíos artísticos bajo la atenta mirada de un jurado de lujo compuesto por Ángela Torres, Nicki Nicole y el reconocido productor Charlie García, quienes contarán además con el acompañamiento de Martín Cirio en su rol de coach espiritual, encargado de guiar el proceso emocional y el crecimiento personal de las concursantes. Tras una convocatoria federal masiva que cautivó a miles de jóvenes en todo el país, el certamen se prepara para mostrar el intenso y apasionante camino hacia la formación de la próxima gran banda pop argentina.

Para seguir cada detalle de la experiencia de cerca, el programa contará con un gran equipo de figuras en el ecosistema digital y de streaming. El React oficial se transmitirá por Streams Telefe y reunirá a Sofía "La Reini" Gonet junto a Julieta Poggio y Valen Rizzuti. Además, “La Reini” conducirá Mucho más Popstars, un contenido exclusivo que se verá únicamente en Disney+ tras cada emisión de un episodio de Popstars. El segmento brindará acceso exclusivo al detrás de escena, los ensayos y la convivencia.

Todo este despliegue se potenciará con la transmisión en simultáneo por la pantalla de Telefe y Disney+, sumando una ventana de emisión en Disney Channel disponible 24 horas después de su estreno. Producido por Telefe junto a RGB Entertainment, el formato distribuido por Banijay Rights regresa completamente renovado para descubrir a las próximas grandes estrellas del pop argentino y convertirse en un verdadero suceso.

Quién es Charlie García, el jurado sorpresa de Popstars

Aunque su nombre puede generar confusión con Charly García, una de las mayores figuras del rock argentino, el nuevo integrante de Popstars es Carlos “Charlie” García, un productor musical y ejecutivo mexicano con una extensa trayectoria dentro de la industria discográfica.

García se especializó en el desarrollo artístico de talentos y en proyectos relacionados con la música latina. Actualmente se desempeña como vicepresidente artístico de Sony Music México. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria musical. El área A&R —Artists and Repertoire— que lidera es justamente la encargada de detectar, fichar y conformar artistas.

El perfil de García será completamente diferente al de Nicki Nicole y Ángela Torres ya que mientras las jovenes artistas aportarán principalmente su experiencia sobre los escenarios, el mexicano tendrá una mirada vinculada a la producción, lo que se necesita para consolidarse como un artista de ventas y el funcionamiento de la industria musical.