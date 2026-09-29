De Bandana a "Chapeaux": así se llamará la banda de Popstars

El reality que conduce Nicolás Vázquez termina en noviembre. En carrera siguen 25 participantes que buscan ser las nuevas estrellas pop.

Popstars está en sus etapas finales y 25 participantes buscan ser las elegidas para formar la próxima banda pop a 25 años del surgimiento de Bandana. El reality llegará a su fin en noviembre y a un mes de esa etapa clave en la competencia se conoció el nombre que llevará el grupo.

“El nombre de la banda de Popstars será CHAPEAUX”, anticipó Fefe Bongiorno en redes sociales al mismo tiempo lo hizo Ángel de Brito y tiempo después lo confirmó Telefe con un posteo en Instagram.

La revelación se conoció después de un nuevo capítulo de PopStars , en el que las participantes tuvieron que enfrentarse a uno de los desafíos más exigentes de la competencia: cantar a solas, con únicamente el piano como acompañamiento, temas relacionados con el amor o el desamor.

En el último capítulo, emitido por Telefe, el jurado escuchó a las 26 participantes divididas en dos tandas. Luego de las primeras devoluciones, algunas lograron asegurarse directamente su lugar en la siguiente etapa, mientras que otras quedaron “en duda” hasta el final del episodio.

Las participantes que recibieron el pase directo fueron Mía Piñeiro, Clara Marain, Oriana Ledesma Castillo y Magalí Altamirano. En tanto, quedaron “en duda” Constanza Sapia, Juana Aquilano Aberastury, Tiffany Arzouyan, Hannah Moheda, Máxima Tellado, Valentina Villegas, Lola Carro y Kala Bidner.

Finalmente, Nicki Nicole y Charlie García tomaron la decisión de que todas continuaran en competencia, a excepción de Máxima Tellado, quien se convirtió en la nueva eliminada de PopStars.

De esta manera, 12 participantes avanzaron a la siguiente instancia, mientras que las 13 competidoras restantes tendrán que afrontar su desafío en el próximo episodio del reality.

Así suena el primer tema de la banda: "Bye, bye, bye"

Popstars tiene su nueva canción original de la próxima banda pop y se presentó oficialmente este domingo. BYE, BYE, BYE se titula el tema que bailaron las participantes que siguen en carrera en el programa de Telefe.

Fernando López Rossi, productor musical de Popstars, se presentó junto a Nico Vázquez, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García para comunicar la gran noticia sobre que tenían un regalo importante de Afo Verde, presidente de Sony Latin que será el motor de la banda.

“Hoy vamos a presentar la primera canción de la banda”, anunció Fer, lo que causó gritos de las 33 chicas que quedaban en competencia al inicio del programa. Acto seguido, Analía González, directora coreográfica de Popstars, se sumó y les indicó a las participantes que iban a tener que hacer la rutina de baile que repetirán a futuro en la banda.

Las chicas escucharon la canción, algunas lloraron de emoción y fueron notificadas que tenían una hora y media para preparar la coreografía en grupos. “Estamos muy emocionados acá llorando como si fuésemos sus tíos. Es porque las vemos cada día más popstars y escuchando la canción, pensamos el baile y las vemos a ustedes”, les dijo Nicki antes de que se vayan a la sala de ensayo.