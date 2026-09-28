La serie de Netflix que encabeza el Top 10: tiene solo 7 capítulos y es imposible dejar de verla.

El club gastronómico encabeza el Top 10 de series en tendencia de Netflix en Argentina pocos días después de su estreno y se afirma como una de las novedades de septiembre en la plataforma. La miniserie neerlandesa, compuesta por siete episodios, coloca a Karen frente a un grupo de amigos adinerados cuya vida de cenas privadas, villas y privilegios queda alterada por un incendio fatal.

La producción llegó a Netflix el jueves 10 de septiembre y ganó lugar entre las preferencias locales con una combinación de drama, misterio y suspenso psicológico. El ranking de la plataforma se actualiza con frecuencia, pero la ficción logró ubicarse en la cima de las series más reproducidas en el país, según registros difundidos durante el fin de semana.

La historia comienza cuando Karen se muda con su familia a Bergen , una localidad de los Países Bajos, con la expectativa de empezar una etapa distinta. Allí conoce a un selecto grupo de parejas que la incorpora rápidamente a sus encuentros gastronómicos y a un estilo de vida signado por propiedades exclusivas, comidas extensas y vínculos estrechos. Desde afuera, los integrantes del llamado club gastronómico parecen sostener una amistad sólida. Comparten espacios privados y una rutina sin sobresaltos, aunque Karen percibe tensiones que no terminan de explicarse. Su condición de recién llegada le permite observar un mundo que parece cerrado para el resto de los habitantes de la ciudad.

La tranquilidad se rompe cuando una de las villas del grupo se incendia. En el hecho muere Evert, uno de los amigos, mientras que su esposa y sus hijos logran escapar. La muerte de Evert abre una cadena de sospechas sobre los secretos que sostiene cada pareja y obliga a Karen a revisar todo lo que creía saber sobre sus nuevos vínculos. La investigación alrededor del siniestro atraviesa el relato y modifica la relación entre los personajes. Karen empieza a advertir contradicciones, silencios y versiones que no coinciden. La cercanía que el grupo había exhibido en las cenas comienza a desarmarse a medida que surgen interrogantes sobre aquella noche.

Netflix presenta la serie como la historia de cuatro parejas aparentemente perfectas que deben cuestionar lo que saben unas de otras tras la muerte de uno de sus miembros. La plataforma confirma que la temporada tiene siete episodios, un formato que permite seguir la trama completa en poco tiempo. La protagonista decide investigar por cuenta propia, aun cuando esa búsqueda puede afectar a su familia y exponerla frente a personas con recursos e influencia. El conflicto no se limita a conocer el origen del incendio: también pone en discusión las lealtades, los intereses y las apariencias dentro del círculo social.

Cómo se gestó la miniserie

El club gastronómico está basada en la novela homónima de la escritora neerlandesa Saskia Noort. La adaptación fue creada por Dorien Goertzen y cuenta con la dirección de Dana Nechushtan y Margien Rogaar. El elenco incluye a Loes Haverkort, Teun Luijkx, Rifka Lodeizen, Remko Vrijdag, Charlie Chan Dagelet, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Noortje Herlaar, Edwin Jonker, Anneke Blok y Jurriaan Bruinier.

La elección de Bergen como escenario refuerza el contraste central de la ficción. Las casas amplias y los encuentros exclusivos conviven con una trama que avanza entre desconfianzas y revelaciones. Cada capítulo suma elementos sobre las relaciones de los personajes y sobre el lugar que Karen ocupa dentro de esa comunidad. El éxito inicial en Argentina coloca a la serie entre las propuestas europeas que encuentran público fuera de sus países de origen.